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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11081110821108311084
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:43

  Faceless написав:
  BIGor написав:Ага-ага, і що можна купити на 100 кує в Галактиці наприклад?

Більшість з квартир в стані після будівельників, або 1к з ремонтом

Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 01:16

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Ага-ага, і що можна купити на 100 кує в Галактиці наприклад?

Більшість з квартир в стані після будівельників, або 1к з ремонтом

Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.

100к за однушку в новострое с ремонтом под ключ это норм. В 2025 будут по 150-180к.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 01:34

Zebra
Смотря какая однушка и где
Галактика наверно в пролёте, что нибудь пожирнее - да
И не 35 метров конечно.
И в ипотеку
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 07:38

  Zebra написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:Більшість з квартир в стані після будівельників, або 1к з ремонтом

Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.

100к за однушку в новострое с ремонтом под ключ это норм. В 2025 будут по 150-180к.
А чого вважаєте такі ціни норм? Прошу тільки фото черги в реберню в пятницю не кидати - це взагалі не показник.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 08:34

  Zebra написав:100к за однушку в новострое с ремонтом под ключ это норм. В 2025 будут по 150-180к.
а в 4u па200
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 08:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нові ціни на квартири: як переписали вартість "квадратів" власники житла у Києві
Квартири на вторинному ринку столичної нерухомості здорожчали. За останні 6 місяців вартість "квадрату" зросла майже на 1 500 грн – з 49 825 грн до 51 295 грн.

Можливо, в майбутньому варто очікувати зміни тренду – і квартири почнуть дешевшати. Адже за останній місяць вартість квадратного метра у цьому сегменті знизилася – хоч і небагато: майже на 500 грн.

Найнижчі ціни на "квадрат" у Деснянському районі. У середньому вони становлять 40 019 грн. За ним ідуть:

Дарницький – 45 157 грн;
Святошинський – 47123 грн;
Оболонський – 48 106 грн;
Подільський – 50 532 грн;
Дніпровський – 51 506 грн;
Солом'янський – 52 460 грн.;
Голосіївський – 57 111 грн;
Шевченківський – 65 251 грн;
Печерський – 90 335 грн.


https://internetua.com/novi-cini-na-kva ... a-u-kiyevi
Як тільки Макс повернувся з відрядження, так все почало дорожчати :D
Але ми бачимо, що зростають "хотєлки" продавців, а реальні угоди без дисконту не здійснюються.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 10:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://news.finance.ua/ua/ne-v-ayti-ya ... -u-chervni
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Zebra написав:]
  Faceless написав:
  BIGor написав:Ага-ага, і що можна купити на 100 кує в Галактиці наприклад?

Більшість з квартир в стані після будівельників, або 1к з ремонтом

Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.
100к за однушку в новострое с ремонтом под ключ это норм. В 2025 будут по 150-180к.
100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм
beee
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Щас фото ребер скину)) оближетесь хоть. А то у вас в поляндии и пожрать негде
beee
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:17

  beee написав:
Zebra написав:]
  Faceless написав:Ага-ага, і що можна купити на 100 кує в Галактиці наприклад?

Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.
100к за однушку в новострое с ремонтом под ключ это норм. В 2025 будут по 150-180к.
100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм

100 куе 40 м2 - это дешево, зима будет тяжолой (обстрелы, перебои с электричеством, отоплением, водой) за такое нужно доплачивать
Феодал
 
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