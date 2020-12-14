Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лип, 2023 21:43
Faceless написав: BIGor написав:
Ага-ага, і що можна купити на 100 кує в Галактиці наприклад?
Більшість з квартир в стані після будівельників, або 1к з ремонтом
Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.
BIGor
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Додано: Вів 25 лип, 2023 01:16
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
Ага-ага, і що можна купити на 100 кує в Галактиці наприклад?
Більшість з квартир в стані після будівельників, або 1к з ремонтом
Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.
100к за однушку в новострое с ремонтом под ключ это норм. В 2025 будут по 150-180к.
Zebra
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Додано: Вів 25 лип, 2023 01:34
Zebra Смотря какая однушка и где Галактика наверно в пролёте, что нибудь пожирнее - да И не 35 метров конечно. И в ипотеку
барабашов
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Додано: Вів 25 лип, 2023 07:38
Zebra написав: BIGor написав: Faceless написав:
Більшість з квартир в стані після будівельників, або 1к з ремонтом
Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.
100к за однушку в новострое с ремонтом под ключ это норм. В 2025 будут по 150-180к.
А чого вважаєте такі ціни норм? Прошу тільки фото черги в реберню в пятницю не кидати - це взагалі не показник.
BIGor
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Додано: Вів 25 лип, 2023 08:34
Zebra написав:
100к за однушку в новострое с ремонтом под ключ это норм. В 2025 будут по 150-180к.
а в 4u па200
vitaliiangel
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Додано: Вів 25 лип, 2023 08:40
Нові ціни на квартири: як переписали вартість "квадратів" власники житла у Києві
Квартири на вторинному ринку столичної нерухомості здорожчали. За останні 6 місяців вартість "квадрату" зросла майже на 1 500 грн – з 49 825 грн до 51 295 грн.
Можливо, в майбутньому варто очікувати зміни тренду – і квартири почнуть дешевшати. Адже за останній місяць вартість квадратного метра у цьому сегменті знизилася – хоч і небагато: майже на 500 грн.
Найнижчі ціни на "квадрат" у Деснянському районі. У середньому вони становлять 40 019 грн. За ним ідуть:
Дарницький – 45 157 грн;
Святошинський – 47123 грн; Оболонський – 48 106 грн; Подільський – 50 532 грн; Дніпровський – 51 506 грн; Солом'янський – 52 460 грн.; Голосіївський – 57 111 грн; Шевченківський – 65 251 грн; Печерський – 90 335 грн. https://internetua.com/novi-cini-na-kva ... a-u-kiyevi
Як тільки Макс повернувся з відрядження, так все почало дорожчати
Але ми бачимо, що зростають "хотєлки" продавців, а реальні угоди без дисконту не здійснюються.
reus
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Додано: Вів 25 лип, 2023 10:57
Faceless
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Додано: Вів 25 лип, 2023 11:04
Zebra написав:
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Faceless написав: BIGor написав:
Ага-ага, і що можна купити на 100 кує в Галактиці наприклад?
Більшість з квартир в стані після будівельників, або 1к з ремонтом
Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.
100к за однушку в новострое с ремонтом под ключ это норм. В 2025 будут по 150-180к.
100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм
beee
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Додано: Вів 25 лип, 2023 11:11
beee
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Додано: Вів 25 лип, 2023 11:17
beee написав: Zebra написав:
]
Faceless написав:
Ага-ага, і що можна купити на 100 кує в Галактиці наприклад?
Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.
100к за однушку в новострое с ремонтом под ключ это норм. В 2025 будут по 150-180к.
100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм
100 куе 40 м2 - это дешево, зима будет тяжолой (обстрелы, перебои с электричеством, отоплением, водой) за такое нужно доплачивать
Феодал
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