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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11082110831108411085
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:45

.[/quote]100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм[/quote]
100 кує платити за однушку на пох - це треба бути альтернативно одаренним - бо це зарплатня середнього жителя поха за 5-10 років (якщо не їсти ) якщо людина заробляє більше - то нафіга їй той пох взагалі?)
cherchiltank
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