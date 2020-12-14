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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лип, 2023 11:45
.[/quote]100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм[/quote]
100 кує платити за однушку на пох - це треба бути альтернативно одаренним - бо це зарплатня середнього жителя поха за 5-10 років (якщо не їсти ) якщо людина заробляє більше - то нафіга їй той пох взагалі?)
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cherchiltank
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