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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лип, 2023 11:45
.[/quote]100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм[/quote]
100 кує платити за однушку на пох - це треба бути альтернативно одаренним - бо це зарплатня середнього жителя поха за 5-10 років (якщо не їсти ) якщо людина заробляє більше - то нафіга їй той пох взагалі?)
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cherchiltank
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Додано: Вів 25 лип, 2023 13:46
cherchiltank написав:100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм
100 кує платити за однушку на пох - це треба бути альтернативно одаренним - бо це зарплатня середнього жителя поха за 5-10 років (якщо не їсти ) якщо людина заробляє більше - то нафіга їй той пох взагалі?)
Прийдіть в кафе Na Bali в моєму будинку 4к1 посидіть пів години і взагалі подивіться хто там живе, які авто і моцики їздять. Потом про одарённость порассуждайте тут (если что я в центре ремонт делаю и пох не люблю)
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beee
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Додано: Вів 25 лип, 2023 14:43
Феодал написав: beee написав:
Zebra написав:]
Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.
100к за однушку в новострое с ремонтом под ключ это норм. В 2025 будут по 150-180к.
100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм
100 куе 40 м2 - это дешево, зима будет тяжолой (обстрелы, перебои с электричеством, отоплением, водой) за такое нужно доплачивать
Рил троллить)))
Він же в Польщі сидить.
Як би він пережив би пару ракетних обстрілів та блекаутів в К. - не писав би дурості про "дорожай"
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Frant
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Додано: Вів 25 лип, 2023 16:05
hume написав:
Если хозяин планирует приехать необходимо, в обязательном порядке, сообщить за 3 месяца. И самое главное, при таком подходе обслуживание майна выходит приблизительно около 0. супер покупка, им вершки вам корешки.
Это знущання, с такими условиями. Надо посуточно сдавать и нормальных людей найти для управления. И когда захотел приехал пожил.
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Proofy
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_Klim
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