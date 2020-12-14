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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11082110831108411085
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:45

.[/quote]100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм[/quote]
100 кує платити за однушку на пох - це треба бути альтернативно одаренним - бо це зарплатня середнього жителя поха за 5-10 років (якщо не їсти ) якщо людина заробляє більше - то нафіга їй той пох взагалі?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм
100 кує платити за однушку на пох - це треба бути альтернативно одаренним - бо це зарплатня середнього жителя поха за 5-10 років (якщо не їсти ) якщо людина заробляє більше - то нафіга їй той пох взагалі?)


Прийдіть в кафе Na Bali в моєму будинку 4к1 посидіть пів години і взагалі подивіться хто там живе, які авто і моцики їздять. Потом про одарённость порассуждайте тут (если что я в центре ремонт делаю и пох не люблю)
beee
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 14:43

  Феодал написав:
  beee написав:
Zebra написав:]
Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.
100к за однушку в новострое с ремонтом под ключ это норм. В 2025 будут по 150-180к.
100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм

100 куе 40 м2 - это дешево, зима будет тяжолой (обстрелы, перебои с электричеством, отоплением, водой) за такое нужно доплачивать

Рил троллить)))
Він же в Польщі сидить. :mrgreen:
Як би він пережив би пару ракетних обстрілів та блекаутів в К. - не писав би дурості про "дорожай" :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 16:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  hume написав:Если хозяин планирует приехать необходимо, в обязательном порядке, сообщить за 3 месяца. И самое главное, при таком подходе обслуживание майна выходит приблизительно около 0. супер покупка, им вершки вам корешки.
Это знущання, с такими условиями. Надо посуточно сдавать и нормальных людей найти для управления. И когда захотел приехал пожил.
Proofy
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