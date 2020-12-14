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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лип, 2023 11:45
.[/quote]100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм[/quote]
100 кує платити за однушку на пох - це треба бути альтернативно одаренним - бо це зарплатня середнього жителя поха за 5-10 років (якщо не їсти ) якщо людина заробляє більше - то нафіга їй той пох взагалі?)
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cherchiltank
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Додано: Вів 25 лип, 2023 13:46
cherchiltank написав:100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм
100 кує платити за однушку на пох - це треба бути альтернативно одаренним - бо це зарплатня середнього жителя поха за 5-10 років (якщо не їсти ) якщо людина заробляє більше - то нафіга їй той пох взагалі?)
Прийдіть в кафе Na Bali в моєму будинку 4к1 посидіть пів години і взагалі подивіться хто там живе, які авто і моцики їздять. Потом про одарённость порассуждайте тут (если что я в центре ремонт делаю и пох не люблю)
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beee
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Додано: Вів 25 лип, 2023 16:05
hume написав:
Если хозяин планирует приехать необходимо, в обязательном порядке, сообщить за 3 месяца. И самое главное, при таком подходе обслуживание майна выходит приблизительно около 0. супер покупка, им вершки вам корешки.
Это знущання, с такими условиями. Надо посуточно сдавать и нормальных людей найти для управления. И когда захотел приехал пожил.
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Proofy
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Додано: Вів 25 лип, 2023 16:37
Да-да, на місто один млєчний бар і перогарня🙂, а насправді Київ дуже відстає по кафе-ресторанам від польського захолустя.
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BIGor
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Додано: Вів 25 лип, 2023 16:39
beee написав:
cherchiltank написав:100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм
100 кує платити за однушку на пох - це треба бути альтернативно одаренним - бо це зарплатня середнього жителя поха за 5-10 років (якщо не їсти ) якщо людина заробляє більше - то нафіга їй той пох взагалі?)
Прийдіть в кафе Na Bali в моєму будинку 4к1 посидіть пів години і взагалі подивіться хто там живе, які авто і моцики їздять. Потом про одарённость порассуждайте тут (если что я в центре ремонт делаю и пох не люблю)
Я був в цьому районі - навіть до новопечерських липок не дотягує) а якщо серйозно куплений в кредит туарег не говорить про заможність власника, а куплений моцик - говорить про відсутність мізків) назва кафе взагалі непотріб - там хоч круасани дають?)
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cherchiltank
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Додано: Вів 25 лип, 2023 16:40
Proofy написав: hume написав:
Если хозяин планирует приехать необходимо, в обязательном порядке, сообщить за 3 месяца. И самое главное, при таком подходе обслуживание майна выходит приблизительно около 0. супер покупка, им вершки вам корешки.
Это знущання, с такими условиями. Надо посуточно сдавать и нормальных людей найти для управления. И когда захотел приехал пожил.
Така система здачі курортної нерухомості- вцілому скрізь
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cherchiltank
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Додано: Вів 25 лип, 2023 16:41
beee написав: Zebra написав:
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Faceless написав:
Більшість з квартир в стані після будівельників, або 1к з ремонтом
Дякую за інфо, якось дороговато все-таки 100 кує за 1кімнатну.
100к за однушку в новострое с ремонтом под ключ это норм. В 2025 будут по 150-180к.
100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм
Це оверпрайс за такий район.
Коли жив в Києві, старався взагалі не відвідувати ПОХ. Не знаю, чим там подобається людям, але як казав Конговець - мільони мух не можуть помилятись.
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BIGor
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Додано: Вів 25 лип, 2023 16:46
BIGor написав:
а насправді Київ дуже відстає по кафе-ресторанам від польського захолустя.
Як багато кафе-ресторанів ви встигли відвідати в Києві і в Кракові?
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Faceless
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Додано: Вів 25 лип, 2023 16:57
Faceless написав: BIGor написав:
а насправді Київ дуже відстає по кафе-ресторанам від польського захолустя.
Як багато кафе-ресторанів ви встигли відвідати в Києві і в Кракові?
Прямо дуже відстає)
Це хто сказав? Бо вже вроде как общепризнанным фактом есть всё наоборот
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beee
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:05
BIGor написав: beee написав:
100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм
Це оверпрайс за такий район.
Коли жив в Києві, старався взагалі не відвідувати ПОХ. Не знаю, чим там подобається людям, але як казав Конговець - мільони мух не можуть помилятись.
Да элементарно, там есть вся инфраструктура из-за плотности активного и молодого населения. Там практически нет старых домов с их прелестями, это даёт однородный контингент у которого есть средства. Под это дело туда идёт инфраструктура начиная от частных клиник заканчивая огромным количеством заведений и ТЦ.
Но, если проживать на лесном или борщаге тогда после переезда в Польшу может сложится неверное впечатление.
Как то один заробитчанин, осевший в Польше ещё до войны, мне с восторгом рассказывал о хамоне в польском супермаркете.
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