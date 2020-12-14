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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лип, 2023 17:10
hume написав: BIGor написав: beee написав:
100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм
Це оверпрайс за такий район.
Коли жив в Києві, старався взагалі не відвідувати ПОХ. Не знаю, чим там подобається людям, але як казав Конговець - мільони мух не можуть помилятись.
Да элементарно, там есть вся инфраструктура из-за плотности активного и молодого населения. Там практически нет старых домов с их прелестями, это даёт однородный контингент у которого есть средства. Под это дело туда идёт инфраструктура начиная от частных клиник заканчивая огромным количеством заведений и ТЦ.
Но, если проживать на лесном или борщаге тогда после переезда в Польшу может сложится неверное впечатление.
Как то один заробитчанин, осевший в Польше ещё до войны, мне с восторгом рассказывал о хамоне в польском супермаркете.
Молодий район теж старішає- через 20 років буде геть пенсів серед стихійних стоянок машин)
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:16
Faceless написав: BIGor написав:
а насправді Київ дуже відстає по кафе-ресторанам від польського захолустя.
Як багато кафе-ресторанів ви встигли відвідати в Києві і в Кракові?
Я ж не флайман, за 15 років життя Вам перехувати де був в Києві?
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:22
beee написав: Faceless написав: BIGor написав:
а насправді Київ дуже відстає по кафе-ресторанам від польського захолустя.
Як багато кафе-ресторанів ви встигли відвідати в Києві і в Кракові?
Прямо дуже відстає)
Це хто сказав? Бо вже вроде как общепризнанным фактом есть всё наоборот
Виходить, що за кордоном більше людей спроможних ходити в заклади. Плюс туристи - тому дуже велика конкуренція.
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