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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11083110841108511086
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:10

  hume написав:
  BIGor написав:
  beee написав:100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм
Це оверпрайс за такий район.
Коли жив в Києві, старався взагалі не відвідувати ПОХ. Не знаю, чим там подобається людям, але як казав Конговець - мільони мух не можуть помилятись.

Да элементарно, там есть вся инфраструктура из-за плотности активного и молодого населения. Там практически нет старых домов с их прелестями, это даёт однородный контингент у которого есть средства. Под это дело туда идёт инфраструктура начиная от частных клиник заканчивая огромным количеством заведений и ТЦ.

Но, если проживать на лесном или борщаге тогда после переезда в Польшу может сложится неверное впечатление.

Как то один заробитчанин, осевший в Польше ещё до войны, мне с восторгом рассказывал о хамоне в польском супермаркете. :D

Молодий район теж старішає- через 20 років буде геть пенсів серед стихійних стоянок машин)
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:16

  Faceless написав:
  BIGor написав:а насправді Київ дуже відстає по кафе-ресторанам від польського захолустя.

Як багато кафе-ресторанів ви встигли відвідати в Києві і в Кракові?

Я ж не флайман, за 15 років життя Вам перехувати де був в Києві?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:22

  beee написав:
Faceless написав:
  BIGor написав:а насправді Київ дуже відстає по кафе-ресторанам від польського захолустя.

Як багато кафе-ресторанів ви встигли відвідати в Києві і в Кракові?
Прямо дуже відстає)
Це хто сказав? Бо вже вроде как общепризнанным фактом есть всё наоборот

Виходить, що за кордоном більше людей спроможних ходити в заклади. Плюс туристи - тому дуже велика конкуренція.
BIGor
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