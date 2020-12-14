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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11083110841108511086
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:10

  hume написав:
  BIGor написав:
  beee написав:100 куе 40 м2 даже для поха сегодня это норм
Це оверпрайс за такий район.
Коли жив в Києві, старався взагалі не відвідувати ПОХ. Не знаю, чим там подобається людям, але як казав Конговець - мільони мух не можуть помилятись.

Да элементарно, там есть вся инфраструктура из-за плотности активного и молодого населения. Там практически нет старых домов с их прелестями, это даёт однородный контингент у которого есть средства. Под это дело туда идёт инфраструктура начиная от частных клиник заканчивая огромным количеством заведений и ТЦ.

Но, если проживать на лесном или борщаге тогда после переезда в Польшу может сложится неверное впечатление.

Как то один заробитчанин, осевший в Польше ещё до войны, мне с восторгом рассказывал о хамоне в польском супермаркете. :D

Молодий район теж старішає- через 20 років буде геть пенсів серед стихійних стоянок машин)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:16

  Faceless написав:
  BIGor написав:а насправді Київ дуже відстає по кафе-ресторанам від польського захолустя.

Як багато кафе-ресторанів ви встигли відвідати в Києві і в Кракові?

Я ж не флайман, за 15 років життя Вам перехувати де був в Києві?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:22

  beee написав:
Faceless написав:
  BIGor написав:а насправді Київ дуже відстає по кафе-ресторанам від польського захолустя.

Як багато кафе-ресторанів ви встигли відвідати в Києві і в Кракові?
Прямо дуже відстає)
Це хто сказав? Бо вже вроде как общепризнанным фактом есть всё наоборот

Виходить, що за кордоном більше людей спроможних ходити в заклади. Плюс туристи - тому дуже велика конкуренція.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:58

В Кракові автохтони взагалі зашорені щодо гастрокультури і туристи не сильно її розвивають. Горілка і пєрогі наше все. Навіть поляки, що доволі багато подорожують, не схильні до експериментів. Той же Nām давно закрився б в Кракові.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:12

  gonchik74 написав:В Кракові автохтони взагалі зашорені щодо гастрокультури і туристи не сильно її розвивають. Горілка і пєрогі наше все. Навіть поляки, що доволі багато подорожують, не схильні до експериментів. Той же Nām давно закрився б в Кракові.

Я в Кракові їв тільки піроги, та мʼясо і ковбаски, журек не зайшов, борщ не зайшов також, Київ по ресторанам покриє Краків та Варшаву як бик вівцю - на минулій неділі був на Оболоні в рісторанте 88 - так паста та піца смачніше ніж в Італії, а гаспачо ніж в Іспанії, тартар - взагалі бомба. Конкуренцію Києву можуть скласти тільки Дубаї - ось там ресторани супер, особливо азійська кухня, краща ніж в Тайланді. Самі беспонтові місця це Албанія - геть гімно, та Сербія - плєскавіца підзадовбала, Македонія десь там же
Востаннє редагувалось cherchiltank в Вів 25 лип, 2023 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:21

  cherchiltank написав:а насрало ніж в Іспанії
это что за блюдо?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:33

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:а насрало ніж в Іспанії
это что за блюдо?

Айфон так перевів гаспачо)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:40

  cherchiltank написав:Айфон так перевів гаспачо)
AI
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не знайшов статистики по кількості ресторанів і кафе конкретно в Кракові, то ж порівняти по кількості і на 100к населення з Києвом важко.
Краків насправді може переважати і по кількості ресторанів загалом, і на 100к населення, бо він взагалі є турцентром, то ж це ніяке не захолустя.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:47

  Faceless написав:Не знайшов статистики по кількості ресторанів і кафе конкретно в Кракові, то ж порівняти по кількості і на 100к населення з Києвом важко.
Краків насправді може переважати і по кількості ресторанів загалом, і на 100,к населення, бо він взагалі є турцентром, то ж це ніяке не захолустя.

Може тільки в центрі і то не факт, думаю поділ дасть фору кракову
cherchiltank
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