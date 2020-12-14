Тут звичайно треба порівнювати зі Львовом, все-таки туристичні центри і типу "культурні" столиці. Можна ще глянути в Мішленівські довідники, але чесно кажучи я в Краківські заклади з цього списку не відвідував.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 20:40
Тут звичайно треба порівнювати зі Львовом, все-таки туристичні центри і типу "культурні" столиці. Можна ще глянути в Мішленівські довідники, але чесно кажучи я в Краківські заклади з цього списку не відвідував.
Додано: Вів 25 лип, 2023 22:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
По Мішлєнівським Україна точно пролітає, в нас їх нема. Думаю, не тому, що немає такого рівня ресторанів, а щось там бюрократичне.
По звичайним закладам - бачив статистику брутто по країнам, то в Польщі майже втричі більше закладів. Але, тут можуть бути нюанси обліку (що включається, а що ні), ну і це нічого не каже про конкретні міста, у нас концентрація ресторанів це Київ, Львів і Одеса, а в Польщі більш рівномірно по містам.
Тим не менш, в Києві реально шалений вибір, від індійської і китайської кухні до французької, і сильно дешевше Кракова (за нумбео).
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