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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лип, 2023 20:40
Faceless написав:
Не знайшов статистики по кількості ресторанів і кафе конкретно в Кракові, то ж порівняти по кількості і на 100к населення з Києвом важко.
Краків насправді може переважати і по кількості ресторанів загалом, і на 100к населення, бо він взагалі є турцентром, то ж це ніяке не захолустя.
Тут звичайно треба порівнювати зі Львовом, все-таки туристичні центри і типу "культурні" столиці. Можна ще глянути в Мішленівські довідники, але чесно кажучи я в Краківські заклади з цього списку не відвідував.
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BIGor
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Додано: Вів 25 лип, 2023 22:06
BIGor написав: Faceless написав:
Не знайшов статистики по кількості ресторанів і кафе конкретно в Кракові, то ж порівняти по кількості і на 100к населення з Києвом важко.
Краків насправді може переважати і по кількості ресторанів загалом, і на 100к населення, бо він взагалі є турцентром, то ж це ніяке не захолустя.
Тут звичайно треба порівнювати зі Львовом, все-таки туристичні центри і типу "культурні" столиці. Можна ще глянути в Мішленівські довідники, але чесно кажучи я в Краківські заклади з цього списку не відвідував.
По Мішлєнівським Україна точно пролітає, в нас їх нема. Думаю, не тому, що немає такого рівня ресторанів, а щось там бюрократичне.
По звичайним закладам - бачив статистику брутто по країнам, то в Польщі майже втричі більше закладів. Але, тут можуть бути нюанси обліку (що включається, а що ні), ну і це нічого не каже про конкретні міста, у нас концентрація ресторанів це Київ, Львів і Одеса, а в Польщі більш рівномірно по містам.
Тим не менш, в Києві реально шалений вибір, від індійської і китайської кухні до французької, і сильно дешевше Кракова (за нумбео).
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Faceless
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Додано: Вів 25 лип, 2023 22:15
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Не знайшов статистики по кількості ресторанів і кафе конкретно в Кракові, то ж порівняти по кількості і на 100к населення з Києвом важко.
Краків насправді може переважати і по кількості ресторанів загалом, і на 100к населення, бо він взагалі є турцентром, то ж це ніяке не захолустя.
Тут звичайно треба порівнювати зі Львовом, все-таки туристичні центри і типу "культурні" столиці. Можна ще глянути в Мішленівські довідники, але чесно кажучи я в Краківські заклади з цього списку не відвідував.
По Мішлєнівським Україна точно пролітає, в нас їх нема. Думаю, не тому, що немає такого рівня ресторанів, а щось там бюрократичне.
По звичайним закладам - бачив статистику брутто по країнам, то в Польщі майже втричі більше закладів. Але, тут можуть бути нюанси обліку (що включається, а що ні), ну і це нічого не каже про конкретні міста, у нас концентрація ресторанів це Київ, Львів і Одеса, а в Польщі більш рівномірно по містам.
Тим не менш, в Києві реально шалений вибір, від індійської і китайської кухні до французької, і сильно дешевше Кракова (за нумбео).
Я вже мовчу про кавʼярні - більше тільки аптек)
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cherchiltank
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Додано: Сер 26 лип, 2023 07:36
cherchiltank написав: Bolt написав: vitaliiangel написав:
короче всё рухнет, а хрущи победно взлетят вверх. вы когда покупаете себе одежду, ищете что подешевле, по секондам наверное ходите? а арендаторы по вашей логике да.
Вы не видели какие драки бывают под ОП(зачёркнуто) секондами в первый день завоза новых колэкций?! 😎
Я колись побував у Харкові - десь на початку двохтисячних і був здивований великою кількістю секондів, потім дивувався хто там може купувати, зараз дивлячісь на ціну футболки в 600 гривень
в якомусь мережевому магазині в ТЦ і на зарплатню касира в 14 тисяч гривень, розумію що багато людей там скупляються - і не тому що люблять секонди
В Украине богатые люди.
Мне нравится Ливайс, много лет (десятилетия).
Недавно накупил футболок. По 4-6 долларов. С длинными рукавами 8-12.
Шорты 12. Да, все по сейлу.
На официальном сайте. Правда, он когда-то из Украины не открывался, сейчас не знаю.
В 2014 в одной локации новострой и бабушатник отличались в аренде на %% 10-20, что в абсолютных величинах вообще смешно смотрелось. В 2020-2021 разница выросла.
Вообще-то с арендой летом 2015 была ситуация намного хуже, чем в 2014.
В 2014 из Донбасса ломанулись переселенцы, а весной 2015 у них закончились все сбережения и многие ломанулись обратно в один момент. Сравнивая с сегодняшним днем надо еще поправку вносить на валюту и на то, что валюта сама по себе сильно похудела за эти годы.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 07:41
барабашов написав:cherchiltank
Можно и жрачку по бедности в условном "еаtseconde" покупать
Вон кацапы за просрочку в мусорных баках драки устраивают потому что высот экономика при ВВХ достигла небывалых
А по вашему футболка за 600 при зарплате 14000 это безумие и все должны донашивать за кем то? Помните почём при Меченом были приличные футболки и штаны и как они были по процентам до средней зарплаты?
Я когда-то в Сеуле упаковку (3 шт) футболок купил за 1 доллар.
Отличный коттон. Да, там не было написано никакого модного бренда. Футболка и все.
Объясните мне, что в футболке за 15+ баксов такого, что за нее отдавать 4+% зарплаты?
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