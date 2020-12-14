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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11084110851108611087
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 20:40

  Faceless написав:Не знайшов статистики по кількості ресторанів і кафе конкретно в Кракові, то ж порівняти по кількості і на 100к населення з Києвом важко.
Краків насправді може переважати і по кількості ресторанів загалом, і на 100к населення, бо він взагалі є турцентром, то ж це ніяке не захолустя.

Тут звичайно треба порівнювати зі Львовом, все-таки туристичні центри і типу "культурні" столиці. Можна ще глянути в Мішленівські довідники, але чесно кажучи я в Краківські заклади з цього списку не відвідував.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Faceless написав:Не знайшов статистики по кількості ресторанів і кафе конкретно в Кракові, то ж порівняти по кількості і на 100к населення з Києвом важко.
Краків насправді може переважати і по кількості ресторанів загалом, і на 100к населення, бо він взагалі є турцентром, то ж це ніяке не захолустя.

Тут звичайно треба порівнювати зі Львовом, все-таки туристичні центри і типу "культурні" столиці. Можна ще глянути в Мішленівські довідники, але чесно кажучи я в Краківські заклади з цього списку не відвідував.
По Мішлєнівським Україна точно пролітає, в нас їх нема. Думаю, не тому, що немає такого рівня ресторанів, а щось там бюрократичне.
По звичайним закладам - бачив статистику брутто по країнам, то в Польщі майже втричі більше закладів. Але, тут можуть бути нюанси обліку (що включається, а що ні), ну і це нічого не каже про конкретні міста, у нас концентрація ресторанів це Київ, Львів і Одеса, а в Польщі більш рівномірно по містам.
Тим не менш, в Києві реально шалений вибір, від індійської і китайської кухні до французької, і сильно дешевше Кракова (за нумбео).
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:15

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Не знайшов статистики по кількості ресторанів і кафе конкретно в Кракові, то ж порівняти по кількості і на 100к населення з Києвом важко.
Краків насправді може переважати і по кількості ресторанів загалом, і на 100к населення, бо він взагалі є турцентром, то ж це ніяке не захолустя.

Тут звичайно треба порівнювати зі Львовом, все-таки туристичні центри і типу "культурні" столиці. Можна ще глянути в Мішленівські довідники, але чесно кажучи я в Краківські заклади з цього списку не відвідував.
По Мішлєнівським Україна точно пролітає, в нас їх нема. Думаю, не тому, що немає такого рівня ресторанів, а щось там бюрократичне.
По звичайним закладам - бачив статистику брутто по країнам, то в Польщі майже втричі більше закладів. Але, тут можуть бути нюанси обліку (що включається, а що ні), ну і це нічого не каже про конкретні міста, у нас концентрація ресторанів це Київ, Львів і Одеса, а в Польщі більш рівномірно по містам.
Тим не менш, в Києві реально шалений вибір, від індійської і китайської кухні до французької, і сильно дешевше Кракова (за нумбео).

Я вже мовчу про кавʼярні - більше тільки аптек)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 07:36

  cherchiltank написав:
  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:короче всё рухнет, а хрущи победно взлетят вверх. вы когда покупаете себе одежду, ищете что подешевле, по секондам наверное ходите? а арендаторы по вашей логике да.

Вы не видели какие драки бывают под ОП(зачёркнуто) секондами в первый день завоза новых колэкций?! 😎

Я колись побував у Харкові - десь на початку двохтисячних і був здивований великою кількістю секондів, потім дивувався хто там може купувати, зараз дивлячісь на ціну футболки в 600 гривень в якомусь мережевому магазині в ТЦ і на зарплатню касира в 14 тисяч гривень, розумію що багато людей там скупляються - і не тому що люблять секонди


В Украине богатые люди.
Мне нравится Ливайс, много лет (десятилетия).
Недавно накупил футболок. По 4-6 долларов. С длинными рукавами 8-12.
Шорты 12. Да, все по сейлу.
На официальном сайте. Правда, он когда-то из Украины не открывался, сейчас не знаю.
В 2014 в одной локации новострой и бабушатник отличались в аренде на %% 10-20, что в абсолютных величинах вообще смешно смотрелось. В 2020-2021 разница выросла.
Вообще-то с арендой летом 2015 была ситуация намного хуже, чем в 2014.
В 2014 из Донбасса ломанулись переселенцы, а весной 2015 у них закончились все сбережения и многие ломанулись обратно в один момент. Сравнивая с сегодняшним днем надо еще поправку вносить на валюту и на то, что валюта сама по себе сильно похудела за эти годы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 07:41

  барабашов написав:cherchiltank
Можно и жрачку по бедности в условном "еаtseconde" покупать
Вон кацапы за просрочку в мусорных баках драки устраивают потому что высот экономика при ВВХ достигла небывалых
А по вашему футболка за 600 при зарплате 14000 это безумие и все должны донашивать за кем то? Помните почём при Меченом были приличные футболки и штаны и как они были по процентам до средней зарплаты?


Я когда-то в Сеуле упаковку (3 шт) футболок купил за 1 доллар.
Отличный коттон. Да, там не было написано никакого модного бренда. Футболка и все.
Объясните мне, что в футболке за 15+ баксов такого, что за нее отдавать 4+% зарплаты?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 09:10

rjkz , якісна футболка не кошлатится навіть в кінці сезону. Пробував різні, і Андер Армор, і Нью Беленс. Але вже другий рік поспіль купляю отаку.

https://rozetka.com.ua/ua/puma_40636974 ... 272454871/

Минулого літа я її брав за 399.
На цей раз 550. У неї скоріше дірки зʼявляться від протирання під рукою, аніж вона втратить вигляд.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 09:18

  Hotab написав:rjkz , якісна футболка не кошлатится навіть в кінці сезону. Пробував різні, і Андер Армор, і Нью Беленс. Але вже другий рік поспіль купляю отаку.

https://rozetka.com.ua/ua/puma_40636974 ... 272454871/

Минулого літа я її брав за 399.
На цей раз 550. У неї скоріше дірки зʼявляться від протирання під рукою, аніж вона втратить вигляд.

Ну ось - долар подешевшав з 40 до 37 а речі подорожчали - таке було вже, при доларі 8, нагадати чим закінчилося?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 09:21

BIGor
покатавшись по Украине, заметил, что киевские рестораны на 2 головы выше львовских и любых других украинских. По уровню сервиса, разнообразия, новизны и вкусности.
С Киевом может тягаться разве что Одесса, но и то ощущается разница.
И конечно, Киев в мировом рейтинге займёт высокие места, тут есть все, что пожелаешь. Хоть и мало. куча районов, где нет вообще нихрена. тот же подол вообще не понимаю почему хвалят, там нет нихрена кроме нескольких хипстерских кофеен. на контрактовой пойти и некуда. одно Завертайло там за углом вечно забитое, остальное так, порожняк
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 09:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Аргентина гриль, реберня на узвозе с очередью на улицу, за двумя зайцами. На подоле много прикольных заведений
beee
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 10:07

  cherchiltank написав:
  Hotab написав:rjkz , якісна футболка не кошлатится навіть в кінці сезону. Пробував різні, і Андер Армор, і Нью Беленс. Але вже другий рік поспіль купляю отаку.

https://rozetka.com.ua/ua/puma_40636974 ... 272454871/

Минулого літа я її брав за 399.
На цей раз 550. У неї скоріше дірки зʼявляться від протирання під рукою, аніж вона втратить вигляд.

Ну ось - долар подешевшав з 40 до 37 а речі подорожчали - таке було вже, при доларі 8, нагадати чим закінчилося?

Формально кажучи, купівля була перед літом. І тоді курс був 30.
Ну і весною 22 року міг бути ще склад закуплений по довоєнному курсу.
А так то вірно, одяг в 1.5 рази виріс .

Ну і я трохи забув, не 399 грн

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Hotab
 
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