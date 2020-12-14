Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Не знайшов статистики по кількості ресторанів і кафе конкретно в Кракові, то ж порівняти по кількості і на 100к населення з Києвом важко. Краків насправді може переважати і по кількості ресторанів загалом, і на 100к населення, бо він взагалі є турцентром, то ж це ніяке не захолустя.
Тут звичайно треба порівнювати зі Львовом, все-таки туристичні центри і типу "культурні" столиці. Можна ще глянути в Мішленівські довідники, але чесно кажучи я в Краківські заклади з цього списку не відвідував.
Faceless написав:Не знайшов статистики по кількості ресторанів і кафе конкретно в Кракові, то ж порівняти по кількості і на 100к населення з Києвом важко. Краків насправді може переважати і по кількості ресторанів загалом, і на 100к населення, бо він взагалі є турцентром, то ж це ніяке не захолустя.
Тут звичайно треба порівнювати зі Львовом, все-таки туристичні центри і типу "культурні" столиці. Можна ще глянути в Мішленівські довідники, але чесно кажучи я в Краківські заклади з цього списку не відвідував.
По Мішлєнівським Україна точно пролітає, в нас їх нема. Думаю, не тому, що немає такого рівня ресторанів, а щось там бюрократичне. По звичайним закладам - бачив статистику брутто по країнам, то в Польщі майже втричі більше закладів. Але, тут можуть бути нюанси обліку (що включається, а що ні), ну і це нічого не каже про конкретні міста, у нас концентрація ресторанів це Київ, Львів і Одеса, а в Польщі більш рівномірно по містам. Тим не менш, в Києві реально шалений вибір, від індійської і китайської кухні до французької, і сильно дешевше Кракова (за нумбео).
Faceless написав:Не знайшов статистики по кількості ресторанів і кафе конкретно в Кракові, то ж порівняти по кількості і на 100к населення з Києвом важко. Краків насправді може переважати і по кількості ресторанів загалом, і на 100к населення, бо він взагалі є турцентром, то ж це ніяке не захолустя.
Тут звичайно треба порівнювати зі Львовом, все-таки туристичні центри і типу "культурні" столиці. Можна ще глянути в Мішленівські довідники, але чесно кажучи я в Краківські заклади з цього списку не відвідував.
По Мішлєнівським Україна точно пролітає, в нас їх нема. Думаю, не тому, що немає такого рівня ресторанів, а щось там бюрократичне. По звичайним закладам - бачив статистику брутто по країнам, то в Польщі майже втричі більше закладів. Але, тут можуть бути нюанси обліку (що включається, а що ні), ну і це нічого не каже про конкретні міста, у нас концентрація ресторанів це Київ, Львів і Одеса, а в Польщі більш рівномірно по містам. Тим не менш, в Києві реально шалений вибір, від індійської і китайської кухні до французької, і сильно дешевше Кракова (за нумбео).
vitaliiangel написав:короче всё рухнет, а хрущи победно взлетят вверх. вы когда покупаете себе одежду, ищете что подешевле, по секондам наверное ходите? а арендаторы по вашей логике да.
Вы не видели какие драки бывают под ОП(зачёркнуто) секондами в первый день завоза новых колэкций?! 😎
Я колись побував у Харкові - десь на початку двохтисячних і був здивований великою кількістю секондів, потім дивувався хто там може купувати, зараз дивлячісь на ціну футболки в 600 гривень в якомусь мережевому магазині в ТЦ і на зарплатню касира в 14 тисяч гривень, розумію що багато людей там скупляються - і не тому що люблять секонди
В Украине богатые люди. Мне нравится Ливайс, много лет (десятилетия). Недавно накупил футболок. По 4-6 долларов. С длинными рукавами 8-12. Шорты 12. Да, все по сейлу. На официальном сайте. Правда, он когда-то из Украины не открывался, сейчас не знаю. В 2014 в одной локации новострой и бабушатник отличались в аренде на %% 10-20, что в абсолютных величинах вообще смешно смотрелось. В 2020-2021 разница выросла. Вообще-то с арендой летом 2015 была ситуация намного хуже, чем в 2014. В 2014 из Донбасса ломанулись переселенцы, а весной 2015 у них закончились все сбережения и многие ломанулись обратно в один момент. Сравнивая с сегодняшним днем надо еще поправку вносить на валюту и на то, что валюта сама по себе сильно похудела за эти годы.
барабашов написав:cherchiltank Можно и жрачку по бедности в условном "еаtseconde" покупать Вон кацапы за просрочку в мусорных баках драки устраивают потому что высот экономика при ВВХ достигла небывалых А по вашему футболка за 600 при зарплате 14000 это безумие и все должны донашивать за кем то? Помните почём при Меченом были приличные футболки и штаны и как они были по процентам до средней зарплаты?
Я когда-то в Сеуле упаковку (3 шт) футболок купил за 1 доллар. Отличный коттон. Да, там не было написано никакого модного бренда. Футболка и все. Объясните мне, что в футболке за 15+ баксов такого, что за нее отдавать 4+% зарплаты?
BIGor покатавшись по Украине, заметил, что киевские рестораны на 2 головы выше львовских и любых других украинских. По уровню сервиса, разнообразия, новизны и вкусности. С Киевом может тягаться разве что Одесса, но и то ощущается разница. И конечно, Киев в мировом рейтинге займёт высокие места, тут есть все, что пожелаешь. Хоть и мало. куча районов, где нет вообще нихрена. тот же подол вообще не понимаю почему хвалят, там нет нихрена кроме нескольких хипстерских кофеен. на контрактовой пойти и некуда. одно Завертайло там за углом вечно забитое, остальное так, порожняк