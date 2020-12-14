Тут звичайно треба порівнювати зі Львовом, все-таки туристичні центри і типу "культурні" столиці. Можна ще глянути в Мішленівські довідники, але чесно кажучи я в Краківські заклади з цього списку не відвідував.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 20:40
Тут звичайно треба порівнювати зі Львовом, все-таки туристичні центри і типу "культурні" столиці. Можна ще глянути в Мішленівські довідники, але чесно кажучи я в Краківські заклади з цього списку не відвідував.
Додано: Вів 25 лип, 2023 22:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
По Мішлєнівським Україна точно пролітає, в нас їх нема. Думаю, не тому, що немає такого рівня ресторанів, а щось там бюрократичне.
По звичайним закладам - бачив статистику брутто по країнам, то в Польщі майже втричі більше закладів. Але, тут можуть бути нюанси обліку (що включається, а що ні), ну і це нічого не каже про конкретні міста, у нас концентрація ресторанів це Київ, Львів і Одеса, а в Польщі більш рівномірно по містам.
Тим не менш, в Києві реально шалений вибір, від індійської і китайської кухні до французької, і сильно дешевше Кракова (за нумбео).
Додано: Вів 25 лип, 2023 22:15
Я вже мовчу про кавʼярні - більше тільки аптек)
Додано: Сер 26 лип, 2023 09:21
BIGor
покатавшись по Украине, заметил, что киевские рестораны на 2 головы выше львовских и любых других украинских. По уровню сервиса, разнообразия, новизны и вкусности.
С Киевом может тягаться разве что Одесса, но и то ощущается разница.
И конечно, Киев в мировом рейтинге займёт высокие места, тут есть все, что пожелаешь. Хоть и мало. куча районов, где нет вообще нихрена. тот же подол вообще не понимаю почему хвалят, там нет нихрена кроме нескольких хипстерских кофеен. на контрактовой пойти и некуда. одно Завертайло там за углом вечно забитое, остальное так, порожняк
Додано: Сер 26 лип, 2023 09:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Аргентина гриль, реберня на узвозе с очередью на улицу, за двумя зайцами. На подоле много прикольных заведений
Додано: Сер 26 лип, 2023 17:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Коллеги, приветствую,
можно немного оффтопа?
Смотрю на комплекс Гравити парк, может, у кого-то есть какие-то мысли? стоит или нет?
есть сомнения, что могут в итоге построить всего 3-4 дома вместо 10.
И еще вопрос - с Интергалом все в порядке? такое ощущение, что стройки стоят
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