Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Не знайшов статистики по кількості ресторанів і кафе конкретно в Кракові, то ж порівняти по кількості і на 100к населення з Києвом важко. Краків насправді може переважати і по кількості ресторанів загалом, і на 100к населення, бо він взагалі є турцентром, то ж це ніяке не захолустя.
Тут звичайно треба порівнювати зі Львовом, все-таки туристичні центри і типу "культурні" столиці. Можна ще глянути в Мішленівські довідники, але чесно кажучи я в Краківські заклади з цього списку не відвідував.
Faceless написав:Не знайшов статистики по кількості ресторанів і кафе конкретно в Кракові, то ж порівняти по кількості і на 100к населення з Києвом важко. Краків насправді може переважати і по кількості ресторанів загалом, і на 100к населення, бо він взагалі є турцентром, то ж це ніяке не захолустя.
Тут звичайно треба порівнювати зі Львовом, все-таки туристичні центри і типу "культурні" столиці. Можна ще глянути в Мішленівські довідники, але чесно кажучи я в Краківські заклади з цього списку не відвідував.
По Мішлєнівським Україна точно пролітає, в нас їх нема. Думаю, не тому, що немає такого рівня ресторанів, а щось там бюрократичне. По звичайним закладам - бачив статистику брутто по країнам, то в Польщі майже втричі більше закладів. Але, тут можуть бути нюанси обліку (що включається, а що ні), ну і це нічого не каже про конкретні міста, у нас концентрація ресторанів це Київ, Львів і Одеса, а в Польщі більш рівномірно по містам. Тим не менш, в Києві реально шалений вибір, від індійської і китайської кухні до французької, і сильно дешевше Кракова (за нумбео).
Faceless написав:Не знайшов статистики по кількості ресторанів і кафе конкретно в Кракові, то ж порівняти по кількості і на 100к населення з Києвом важко. Краків насправді може переважати і по кількості ресторанів загалом, і на 100к населення, бо він взагалі є турцентром, то ж це ніяке не захолустя.
Тут звичайно треба порівнювати зі Львовом, все-таки туристичні центри і типу "культурні" столиці. Можна ще глянути в Мішленівські довідники, але чесно кажучи я в Краківські заклади з цього списку не відвідував.
По Мішлєнівським Україна точно пролітає, в нас їх нема. Думаю, не тому, що немає такого рівня ресторанів, а щось там бюрократичне. По звичайним закладам - бачив статистику брутто по країнам, то в Польщі майже втричі більше закладів. Але, тут можуть бути нюанси обліку (що включається, а що ні), ну і це нічого не каже про конкретні міста, у нас концентрація ресторанів це Київ, Львів і Одеса, а в Польщі більш рівномірно по містам. Тим не менш, в Києві реально шалений вибір, від індійської і китайської кухні до французької, і сильно дешевше Кракова (за нумбео).
BIGor покатавшись по Украине, заметил, что киевские рестораны на 2 головы выше львовских и любых других украинских. По уровню сервиса, разнообразия, новизны и вкусности. С Киевом может тягаться разве что Одесса, но и то ощущается разница. И конечно, Киев в мировом рейтинге займёт высокие места, тут есть все, что пожелаешь. Хоть и мало. куча районов, где нет вообще нихрена. тот же подол вообще не понимаю почему хвалят, там нет нихрена кроме нескольких хипстерских кофеен. на контрактовой пойти и некуда. одно Завертайло там за углом вечно забитое, остальное так, порожняк
Genie написав:Коллеги, приветствую, можно немного оффтопа? Смотрю на комплекс Гравити парк, может, у кого-то есть какие-то мысли? стоит или нет? есть сомнения, что могут в итоге построить всего 3-4 дома вместо 10.
И еще вопрос - с Интергалом все в порядке? такое ощущение, что стройки стоят
З яких радощів новобуди повинні будуватись? Причому в безмірних кількостях!? Війна, сер!
"Київміськбуду" (КМБ) для завершення будівництва 20 житлових комплексів потрібно 17,7 млрд грн. Про це повідомила пресслужба забудовника, передає Forbes.
Раніше директорка департаменту продажу та маркетингу компанії Тетяна Маркова заявляла про суму в 24 млрд грн, зокрема, 4,5 млрд грн необхідно для того, щоб добудувати 9 ЖК, які КМБ отримав від збанкрутілого конкурента "Укрбуд".
Але пресслужба компанії уточнила, що 24 млрд грн – це сума, яку "Київміськбуд" матиме у разі продажу усієї нерухомості, яка є у портфелі компанії та знаходиться на різних стадіях будівництва. Для здійснення фінальної добудови усіх ЖК, необхідно 17,7 млрд грн.
"Це не означає, що такої суми не вистачає або що утворилась "діра". Із відновленням галузі та активізацією ринку нерухомості, відновиться продаж квартир, що дозволить здійснювати добудову", – зазначили в компанії.
За даними Маркової, станом на середину липня роботи велися лише на чотирьох об`єктах КМБ. Більшість із близько 20 тис. інвесторів очікують квартири по кілька років.
Вирішити проблему КМБ без додаткової фінансової допомоги" практично неможливо, констатує Маркова.