cherchiltank написав:Ну переселенців з донецької та луганської областей так не сильно двинули кржн вгору, а гроші у них були, зараз переселенці ідуть з умовними 30 тисячами баксів, через рік будуть їхати з умовними тисячею баксів - і як це вплине на кржн без добре оплачуваної роботи та іпотеки? Плюс не забуваємо про курс долару який зараз 37, різке його коливання вплине на ринок - бо зарплати в більшості населення ніколи за цим курсом не встигали. Після 2014 знадобилося 4 роки на відновлення кржн але до умовного 2012 він так і не дійшов, - скільки знадобиться зараз щоб дійти до 2021 - важко спрогнозувати
Тут спрогнозировать не так трудно:
Вариант 1 - Украина быстро побеждает в войне, ее принимают в ЕС и НАТО, план Маршалла для Украины, лавина бабла, эмигранты со всего мира едут в Нью-Вас...Украину, в Украину. КРЖН оставляет обладателям 352 куе возможность арендовать бабушатник.
Вариант 2 - Украина как сможет так и побеждает в войне тем, что выталкивает п.ров за пределы границ 1991 года. п.ры продолжают фигачить хоть каждый день ракетами хоть по выходным, но формально боевые действия продолжаются.
НАТО ссыт и не торопится принимать Украину. ЕС - не знаю, скорей всего тоже.
План Маршалла в воюющую страну - под большим вопросом. Эмигранты адаптируются, ассимилируются и назад не торопятся. Разве что чтобы продать квитку за сколько дадут.
Вариант 3. Ваша версия.