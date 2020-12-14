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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11085110861108711088
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 04:18

  cherchiltank написав:Ну переселенців з донецької та луганської областей так не сильно двинули кржн вгору, а гроші у них були, зараз переселенці ідуть з умовними 30 тисячами баксів, через рік будуть їхати з умовними тисячею баксів - і як це вплине на кржн без добре оплачуваної роботи та іпотеки? Плюс не забуваємо про курс долару який зараз 37, різке його коливання вплине на ринок - бо зарплати в більшості населення ніколи за цим курсом не встигали. Після 2014 знадобилося 4 роки на відновлення кржн але до умовного 2012 він так і не дійшов, - скільки знадобиться зараз щоб дійти до 2021 - важко спрогнозувати


Тут спрогнозировать не так трудно:
Вариант 1 - Украина быстро побеждает в войне, ее принимают в ЕС и НАТО, план Маршалла для Украины, лавина бабла, эмигранты со всего мира едут в Нью-Вас...Украину, в Украину. КРЖН оставляет обладателям 352 куе возможность арендовать бабушатник.
Вариант 2 - Украина как сможет так и побеждает в войне тем, что выталкивает п.ров за пределы границ 1991 года. п.ры продолжают фигачить хоть каждый день ракетами хоть по выходным, но формально боевые действия продолжаются.
НАТО ссыт и не торопится принимать Украину. ЕС - не знаю, скорей всего тоже.
План Маршалла в воюющую страну - под большим вопросом. Эмигранты адаптируются, ассимилируются и назад не торопятся. Разве что чтобы продать квитку за сколько дадут.
Вариант 3. Ваша версия.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 04:51

  cherchiltank написав:Ось є країна Болгарія - член ЄС і НАТО, там навіть море є - а нерухомість як коштувала недорого так і коштує - цікаво чому?


Потому что кроме курортов там нечего делать.
Был в Болгарии, впечатление - чуть чище чем Крым.
В остальном - на каждом шагу лишнехромосомные со своими скрепами, на тачках с рашистскими номерами (от жигулей до БМВ, Мерсов и тд), руские флаги рядом с болгарскими - они еще и похожи, разница только в том, что средняя полоса - зеленая.
На каждом шагу русскоговорящие болгары славят русских и ругают Запад. И это после 2014 года уже.
В общем, в Крыму был последний раз в середине 00-х, в Болгарии - это был первый и последний раз.
rjkz
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  #<1 ... 11085110861108711088
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