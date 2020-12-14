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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 лип, 2023 04:18
cherchiltank написав:
Ну переселенців з донецької та луганської областей так не сильно двинули кржн вгору, а гроші у них були, зараз переселенці ідуть з умовними 30 тисячами баксів, через рік будуть їхати з умовними тисячею баксів - і як це вплине на кржн без добре оплачуваної роботи та іпотеки? Плюс не забуваємо про курс долару який зараз 37, різке його коливання вплине на ринок - бо зарплати в більшості населення ніколи за цим курсом не встигали. Після 2014 знадобилося 4 роки на відновлення кржн але до умовного 2012 він так і не дійшов, - скільки знадобиться зараз щоб дійти до 2021 - важко спрогнозувати
Тут спрогнозировать не так трудно:
Вариант 1 - Украина быстро побеждает в войне, ее принимают в ЕС и НАТО, план Маршалла для Украины, лавина бабла, эмигранты со всего мира едут в Нью-Вас...Украину, в Украину. КРЖН оставляет обладателям 352 куе возможность арендовать бабушатник.
Вариант 2 - Украина как сможет так и побеждает в войне тем, что выталкивает п.ров за пределы границ 1991 года. п.ры продолжают фигачить хоть каждый день ракетами хоть по выходным, но формально боевые действия продолжаются.
НАТО ссыт и не торопится принимать Украину. ЕС - не знаю, скорей всего тоже.
План Маршалла в воюющую страну - под большим вопросом. Эмигранты адаптируются, ассимилируются и назад не торопятся. Разве что чтобы продать квитку за сколько дадут.
Вариант 3. Ваша версия.
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Додано: Чет 27 лип, 2023 04:51
cherchiltank написав:
Ось є країна Болгарія - член ЄС і НАТО, там навіть море є - а нерухомість як коштувала недорого так і коштує - цікаво чому?
Потому что кроме курортов там нечего делать.
Был в Болгарии, впечатление - чуть чище чем Крым.
В остальном - на каждом шагу лишнехромосомные со своими скрепами, на тачках с рашистскими номерами (от жигулей до БМВ, Мерсов и тд), руские флаги рядом с болгарскими - они еще и похожи, разница только в том, что средняя полоса - зеленая.
На каждом шагу русскоговорящие болгары славят русских и ругают Запад. И это после 2014 года уже.
В общем, в Крыму был последний раз в середине 00-х, в Болгарии - это был первый и последний раз.
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Додано: Чет 27 лип, 2023 04:56
Игорь Алексеевич написав: cherchiltank написав:
Живу в Києві з 1994 року а в районі вулиці ракетної не був ні разу - весь час вважав що там якась промзона і люди не живуть) краще вже вкладати в світло парк - можна хоч подивитись на Дніпро і на те як люди ідуть з кончі заспи)
Этот вариант тоже рассматриваю. Хотя снимал в пандемию на Ракетной в этом доме квартиру. Особых неудобств не почувствовал. Передвигался только на машине. Да там с общ. транспортом проблема, но я давно им не пользуюсь. Вид из окна был супер и Днепро и самолёты из Борисполя были видны
Так и хочется добавить
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Додано: Чет 27 лип, 2023 05:44
beee написав: vitaliiangel написав: beee написав:
Но в одну сторону.
какое то упущение. должны быть и в другую сторону проводники.
К слову
Ищу в Киеве мастеров, кто сделает ремонт в Варшаве. Обзвонил всех выездных универсалов. Грю берите квартиру, делайте. Инструменты куплю, 8 куе за работу. За 2..3 месяца это разве мало?
Думаете кто-то согласился?
Ремонт в Варшаве.
Мастера должны быть или моложе 18 или старше 60.
Или...мастерицы
Вы давно общались с вашими соседями снизу?
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Додано: Чет 27 лип, 2023 05:45
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
надо их распределять не в одну точку.
а Киев тогда зачем? распределите их по райцентрам 10-12куе цена квартиры а за 20куе 2х эт.дом с гаражом и теплицами. Я такой в Скадовске смотрел 200м2 под летнее проживание. 1км от моря. Хорошо что не взял.
Киев относительно дорогой, против шепетовок. Одессу посмотрите кстати она за войну хорошо просела.
Это масштабирование флаймана.
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Додано: Чет 27 лип, 2023 05:59
Faceless написав:
Не знайшов статистики по кількості ресторанів і кафе конкретно в Кракові, то ж порівняти по кількості і на 100к населення з Києвом важко.
Краків насправді може переважати і по кількості ресторанів загалом, і на 100к населення, бо він взагалі є турцентром, то ж це ніяке не захолустя.
Странно, что прохожий молчит.
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Додано: Чет 27 лип, 2023 06:05
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Не знайшов статистики по кількості ресторанів і кафе конкретно в Кракові, то ж порівняти по кількості і на 100к населення з Києвом важко.
Краків насправді може переважати і по кількості ресторанів загалом, і на 100к населення, бо він взагалі є турцентром, то ж це ніяке не захолустя.
Тут звичайно треба порівнювати зі Львовом, все-таки туристичні центри і типу "культурні" столиці. Можна ще глянути в Мішленівські довідники, але чесно кажучи я в Краківські заклади з цього списку не відвідував.
По Мішлєнівським Україна точно пролітає, в нас їх нема. Думаю, не тому, що немає такого рівня ресторанів, а щось там бюрократичне.
По звичайним закладам - бачив статистику брутто по країнам, то в Польщі майже втричі більше закладів. Але, тут можуть бути нюанси обліку (що включається, а що ні), ну і це нічого не каже про конкретні міста, у нас концентрація ресторанів це Київ, Львів і Одеса, а в Польщі більш рівномірно по містам.
Тим не менш, в Києві реально шалений вибір, від індійської і китайської кухні до французької, і сильно дешевше Кракова (за нумбео).
Когда-то был Анабель возле Олимпийского.
Вроде был мишленовский (если это не хохма, именно там "гуляли" Мишеля Платини, после чего Украина заполучила Евро 2012). Кухня очень и очень была. Немного чопорно. Живая спокойная музыка.
Весьма примечательный (кто знает чем?) был бар-ресторан "Красная Шапочка" на Коминтерна.
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