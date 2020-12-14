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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11086110871108811089>
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 04:18

  cherchiltank написав:Ну переселенців з донецької та луганської областей так не сильно двинули кржн вгору, а гроші у них були, зараз переселенці ідуть з умовними 30 тисячами баксів, через рік будуть їхати з умовними тисячею баксів - і як це вплине на кржн без добре оплачуваної роботи та іпотеки? Плюс не забуваємо про курс долару який зараз 37, різке його коливання вплине на ринок - бо зарплати в більшості населення ніколи за цим курсом не встигали. Після 2014 знадобилося 4 роки на відновлення кржн але до умовного 2012 він так і не дійшов, - скільки знадобиться зараз щоб дійти до 2021 - важко спрогнозувати


Тут спрогнозировать не так трудно:
Вариант 1 - Украина быстро побеждает в войне, ее принимают в ЕС и НАТО, план Маршалла для Украины, лавина бабла, эмигранты со всего мира едут в Нью-Вас...Украину, в Украину. КРЖН оставляет обладателям 352 куе возможность арендовать бабушатник.
Вариант 2 - Украина как сможет так и побеждает в войне тем, что выталкивает п.ров за пределы границ 1991 года. п.ры продолжают фигачить хоть каждый день ракетами хоть по выходным, но формально боевые действия продолжаются.
НАТО ссыт и не торопится принимать Украину. ЕС - не знаю, скорей всего тоже.
План Маршалла в воюющую страну - под большим вопросом. Эмигранты адаптируются, ассимилируются и назад не торопятся. Разве что чтобы продать квитку за сколько дадут.
Вариант 3. Ваша версия.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 04:51

  cherchiltank написав:Ось є країна Болгарія - член ЄС і НАТО, там навіть море є - а нерухомість як коштувала недорого так і коштує - цікаво чому?


Потому что кроме курортов там нечего делать.
Был в Болгарии, впечатление - чуть чище чем Крым.
В остальном - на каждом шагу лишнехромосомные со своими скрепами, на тачках с рашистскими номерами (от жигулей до БМВ, Мерсов и тд), руские флаги рядом с болгарскими - они еще и похожи, разница только в том, что средняя полоса - зеленая.
На каждом шагу русскоговорящие болгары славят русских и ругают Запад. И это после 2014 года уже.
В общем, в Крыму был последний раз в середине 00-х, в Болгарии - это был первый и последний раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 04:56

  Игорь Алексеевич написав:
  cherchiltank написав:Живу в Києві з 1994 року а в районі вулиці ракетної не був ні разу - весь час вважав що там якась промзона і люди не живуть) краще вже вкладати в світло парк - можна хоч подивитись на Дніпро і на те як люди ідуть з кончі заспи)

Этот вариант тоже рассматриваю. Хотя снимал в пандемию на Ракетной в этом доме квартиру. Особых неудобств не почувствовал. Передвигался только на машине. Да там с общ. транспортом проблема, но я давно им не пользуюсь. Вид из окна был супер и Днепро и самолёты из Борисполя были видны


Так и хочется добавить
"На правах рекламы"
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 05:44

  beee написав:
vitaliiangel написав:
  beee написав:Но в одну сторону.
какое то упущение. должны быть и в другую сторону проводники.
К слову
Ищу в Киеве мастеров, кто сделает ремонт в Варшаве. Обзвонил всех выездных универсалов. Грю берите квартиру, делайте. Инструменты куплю, 8 куе за работу. За 2..3 месяца это разве мало?
Думаете кто-то согласился?


Ремонт в Варшаве.
Мастера должны быть или моложе 18 или старше 60.
Или...мастерицы :oops:
Вы давно общались с вашими соседями снизу?
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 05:45

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:надо их распределять не в одну точку.
а Киев тогда зачем? распределите их по райцентрам 10-12куе цена квартиры а за 20куе 2х эт.дом с гаражом и теплицами. Я такой в Скадовске смотрел 200м2 под летнее проживание. 1км от моря. Хорошо что не взял.

Киев относительно дорогой, против шепетовок. Одессу посмотрите кстати она за войну хорошо просела.


Это масштабирование флаймана.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 05:59

  Faceless написав:Не знайшов статистики по кількості ресторанів і кафе конкретно в Кракові, то ж порівняти по кількості і на 100к населення з Києвом важко.
Краків насправді може переважати і по кількості ресторанів загалом, і на 100к населення, бо він взагалі є турцентром, то ж це ніяке не захолустя.


Странно, что прохожий молчит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 06:05

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Не знайшов статистики по кількості ресторанів і кафе конкретно в Кракові, то ж порівняти по кількості і на 100к населення з Києвом важко.
Краків насправді може переважати і по кількості ресторанів загалом, і на 100к населення, бо він взагалі є турцентром, то ж це ніяке не захолустя.

Тут звичайно треба порівнювати зі Львовом, все-таки туристичні центри і типу "культурні" столиці. Можна ще глянути в Мішленівські довідники, але чесно кажучи я в Краківські заклади з цього списку не відвідував.
По Мішлєнівським Україна точно пролітає, в нас їх нема. Думаю, не тому, що немає такого рівня ресторанів, а щось там бюрократичне.
По звичайним закладам - бачив статистику брутто по країнам, то в Польщі майже втричі більше закладів. Але, тут можуть бути нюанси обліку (що включається, а що ні), ну і це нічого не каже про конкретні міста, у нас концентрація ресторанів це Київ, Львів і Одеса, а в Польщі більш рівномірно по містам.
Тим не менш, в Києві реально шалений вибір, від індійської і китайської кухні до французької, і сильно дешевше Кракова (за нумбео).


Когда-то был Анабель возле Олимпийского.
Вроде был мишленовский (если это не хохма, именно там "гуляли" Мишеля Платини, после чего Украина заполучила Евро 2012). Кухня очень и очень была. Немного чопорно. Живая спокойная музыка.
Весьма примечательный (кто знает чем?) был бар-ресторан "Красная Шапочка" на Коминтерна.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 07:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  beee написав:
vitaliiangel написав:[quote="5602186:beee"]Но в одну сторону.
какое то упущение. должны быть и в другую сторону проводники.
К слову
Ищу в Киеве мастеров, кто сделает ремонт в Варшаве. Обзвонил всех выездных универсалов. Грю берите квартиру, делайте. Инструменты куплю, 8 куе за работу. За 2..3 месяца это разве мало?
Думаете кто-то согласился?


Ремонт в Варшаве.
Мастера должны быть или моложе 18 или старше 60.
Или...мастерицы :oops:
Вы давно общались с вашими соседями снизу?[/quote]Полно выездных 40..55
beee
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 08:29

  rjkz написав:
  beee написав:Я уже писал, кто не вернётся. Так оно и происходит.
Не вернётся тот, у кого здесь ничего не было. Ему что в Киеве в общаге жить, что в Польше. У меня женщины бомбоубежища заказывают, чтобы вернуться с детьми. Значит не так уж там клёво.
После открытия границ, сдриснет рабочая сила. Работы нет на гос уровне. Но, как ни странно, это приводит к неожиданному эффекту: работать не кому в ком.секторе, стоимость работ растёт. У штукатуров график на пол года, работать не кому, перестреляли пол бригады. Ламинатчик погиб. А это только начало.
Сейчас вон Одесса, Запорожье в Киев переедут. Интересно, на сколько подешевеет недвига. Наверное рухнет

Кто нибудь из вас платил за два санузла по 5 м2 100 тыс грн за работу?

Смета работ плиточников:
1.Подготовительные работы-4500грн.
2.Работы в с/у с душем-40996грн.
3.Работы в с/у с ванной-44670грн.
4.Доп.работы-3030грн
Монтаж откосов из ЛГК-11.2м/п*150грн-1680грн.
Монтаж тёплого пола-1м²*250грн-250грн.
Затяжка клеем тёплого пола-1м²*150грн-150грн.
Закладка датчиков термостата-2шт.*250грн-500грн
Монтаж пенополистерола на пол-4,5м²*100грн-450грн.
Затирка плитки епоксидной затиркой-?(какая площадь?)
5.Доставка и подьём строй.материалов-3шт.*300грн-900грн
Всего:94096грн.
Расходники:
1.2554грн
2.170грн
3.2870грн
4.2100грн
5.900грн
6 600грн
Всего:9194грн
94096+9194=103290грн.
Получено авансами:
1.15600+200&(7420грн)=23020грн
2.20000грн
3.20000грн
4.4500грн
Всего:67520грн
103290-67520=35570грн (разница)


Неожиданно
То есть, 2700 убитых енота за 2 санузла (если они идентичные, то 1300 за один) - это типа оверкруто.
Очень "профессионально" составлена смета.
Подготовительные работы.
Что туда входит?
Выспались, позавтракали, оделись?
Стесняюсь спросить, Вы в санузлах гидроизоляцию делаете?
Или для перепродажи нуенах?

Смєта олігарха)
Напишу і свою - заміна кондиціонера 18 btu - робота 7500, кондиціонер 88000 - от така фігня, брати олєгархи)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 09:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Я уже писал, кто не вернётся. Так оно и происходит.
Не вернётся тот, у кого здесь ничего не было. Ему что в Киеве в общаге жить, что в Польше. У меня женщины бомбоубежища заказывают, чтобы вернуться с детьми. Значит не так уж там клёво.
После открытия границ, сдриснет рабочая сила. Работы нет на гос уровне. Но, как ни странно, это приводит к неожиданному эффекту: работать не кому в ком.секторе, стоимость работ растёт. У штукатуров график на пол года, работать не кому, перестреляли пол бригады. Ламинатчик погиб. А это только начало.
Сейчас вон Одесса, Запорожье в Киев переедут. Интересно, на сколько подешевеет недвига. Наверное рухнет

Кто нибудь из вас платил за два санузла по 5 м2 100 тыс грн за работу?

Смета работ плиточников:
1.Подготовительные работы-4500грн.
2.Работы в с/у с душем-40996грн.
3.Работы в с/у с ванной-44670грн.
4.Доп.работы-3030грн
Монтаж откосов из ЛГК-11.2м/п*150грн-1680грн.
Монтаж тёплого пола-1м²*250грн-250грн.
Затяжка клеем тёплого пола-1м²*150грн-150грн.
Закладка датчиков термостата-2шт.*250грн-500грн
Монтаж пенополистерола на пол-4,5м²*100грн-450грн.
Затирка плитки епоксидной затиркой-?(какая площадь?)
5.Доставка и подьём строй.материалов-3шт.*300грн-900грн
Всего:94096грн.
Расходники:
1.2554грн
2.170грн
3.2870грн
4.2100грн
5.900грн
6 600грн
Всего:9194грн
94096+9194=103290грн.
Получено авансами:
1.15600+200&(7420грн)=23020грн
2.20000грн
3.20000грн
4.4500грн
Всего:67520грн
103290-67520=35570грн (разница)


Неожиданно
То есть, 2700 убитых енота за 2 санузла (если они идентичные, то 1300 за один) - это типа оверкруто.
Очень "профессионально" составлена смета.
Подготовительные работы.
Что туда входит?
Выспались, позавтракали, оделись?
Стесняюсь спросить, Вы в санузлах гидроизоляцию делаете?
Или для перепродажи нуенах?

Смєта олігарха)
Напишу і свою - заміна кондиціонера 18 btu - робота 7500, кондиціонер 88000 - от така фігня, брати олєгархи)
Какая наф смета. Это просто выполненные работы от обычного мастера.
И это ещё очень недорого, учитывая размер плитки.
Ну конечно делаем. Три слоя. Двухкомпонентная cr66.
На гидроизоляцию и подготовку к укладке ушло 2 недели
Потом ещё акриловая. Умники блин
Зображення
beee
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