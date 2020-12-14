|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 лип, 2023 09:31
Когда-то был Анабель возле Олимпийского.
Вроде был мишленовский (если это не хохма, именно там "гуляли" Мишеля Платини, после чего Украина заполучила Евро 2012). Кухня очень и очень была. Немного чопорно. Живая спокойная музыка.
Весьма примечательный (кто знает чем?) был бар-ресторан "Красная Шапочка" на Коминтерна.[/quote]
Ах этот топлес)))))
-
chizh
-
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 08.10.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 лип, 2023 10:47
chizh написав:
Когда-то был Анабель возле Олимпийского.
Вроде был мишленовский (если это не хохма, именно там "гуляли" Мишеля Платини, после чего Украина заполучила Евро 2012). Кухня очень и очень была. Немного чопорно. Живая спокойная музыка.
Весьма примечательный (кто знает чем?) был бар-ресторан "Красная Шапочка" на Коминтерна.
Ах этот топлес)))))[/quote]
В Києві був один прімєчатєльний бар дискотека - рівер-пелас- і той закрили при гівноянуковощі - там було весело, задорно, дівки були красиві)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 542
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23927
|16186533
|
|
|1211
|5309098
|
|
|3
|5783
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|