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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 лип, 2023 09:31
Когда-то был Анабель возле Олимпийского.
Вроде был мишленовский (если это не хохма, именно там "гуляли" Мишеля Платини, после чего Украина заполучила Евро 2012). Кухня очень и очень была. Немного чопорно. Живая спокойная музыка.
Весьма примечательный (кто знает чем?) был бар-ресторан "Красная Шапочка" на Коминтерна.[/quote]
Ах этот топлес)))))
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chizh
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Додано: Чет 27 лип, 2023 10:47
chizh написав:
Когда-то был Анабель возле Олимпийского.
Вроде был мишленовский (если это не хохма, именно там "гуляли" Мишеля Платини, после чего Украина заполучила Евро 2012). Кухня очень и очень была. Немного чопорно. Живая спокойная музыка.
Весьма примечательный (кто знает чем?) был бар-ресторан "Красная Шапочка" на Коминтерна.
Ах этот топлес)))))[/quote]
В Києві був один прімєчатєльний бар дискотека - рівер-пелас- і той закрили при гівноянуковощі - там було весело, задорно, дівки були красиві)
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cherchiltank
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Додано: Чет 27 лип, 2023 15:03
beee написав:
Какая наф смета. Это просто выполненные работы от обычного мастера.
И это ещё очень недорого, учитывая размер плитки.
Ну конечно делаем. Три слоя. Двухкомпонентная cr66.
На гидроизоляцию и подготовку к укладке ушло 2 недели
Потом ещё акриловая. Умники блин
сливные трубы очень высоко
придется пандус делать
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Нумізматика УКРАЇНА
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Додано: Чет 27 лип, 2023 15:26
Нумізматика УКРАЇНА
Як ситуація з києвською нерухомістю?
Попит шалений?
Новобуди розмітаються, як гарячі пиріжки?
П.С. Вчора їздив і ходив по місту. Звернув увагу, що за півдня бачив лише одну негритянку. Навіть арабів не видно.
Тому розраховувати, що сюди наїде мігрантів - не приходиться. Не ті зарплати в України, не ті!
Очевидно, рили-новобудівці будуть один одному продавати і перепродавати квартири в 25-поверхових "неохрущах"
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Frant
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Додано: Чет 27 лип, 2023 15:38
Frant написав:Нумізматика УКРАЇНА
Як ситуація з києвською нерухомістю?
Попит шалений?
Новобуди розмітаються, як гарячі пиріжки?
П.С. Вчора їздив і ходив по місту. Звернув увагу, що за півдня бачив лише одну негритянку. Навіть арабів не видно.
Тому розраховувати, що сюди наїде мігрантів - не приходиться. Не ті зарплати в України, не ті!
Очевидно, рили-новобудівці будуть один одному продавати і перепродавати квартири в 25-поверхових "неохрущах"
Пакистан, Индия и Бангладеш в теории могут
Вчера был юбилей-полтос одной вампирши, так у неё папа бирманец
Неплохой ребёночек по итогу вышел
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барабашов
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Додано: Чет 27 лип, 2023 15:41
барабашов написав: Frant написав:Нумізматика УКРАЇНА
Як ситуація з києвською нерухомістю?
Попит шалений?
Новобуди розмітаються, як гарячі пиріжки?
П.С. Вчора їздив і ходив по місту. Звернув увагу, що за півдня бачив лише одну негритянку. Навіть арабів не видно.
Тому розраховувати, що сюди наїде мігрантів - не приходиться. Не ті зарплати в України, не ті!
Очевидно, рили-новобудівці будуть один одному продавати і перепродавати квартири в 25-поверхових "неохрущах"
Пакистан, Индия и Бангладеш в теории могут
Вчера был юбилей-полтос одной вампирши, так у неё папа бирманец
Неплохой ребёночек по итогу вышел
Звісно, що українській їліті потрібно давно було працювати над цим питанням.
Найбільші успіхи у датчан в цьому питанні.
Залучення емігрантів та їх обов,язков асиміляція.
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Frant
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