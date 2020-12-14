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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 лип, 2023 09:31
Когда-то был Анабель возле Олимпийского.
Вроде был мишленовский (если это не хохма, именно там "гуляли" Мишеля Платини, после чего Украина заполучила Евро 2012). Кухня очень и очень была. Немного чопорно. Живая спокойная музыка.
Весьма примечательный (кто знает чем?) был бар-ресторан "Красная Шапочка" на Коминтерна.[/quote]
Ах этот топлес)))))
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chizh
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Додано: Чет 27 лип, 2023 10:47
chizh написав:
Когда-то был Анабель возле Олимпийского.
Вроде был мишленовский (если это не хохма, именно там "гуляли" Мишеля Платини, после чего Украина заполучила Евро 2012). Кухня очень и очень была. Немного чопорно. Живая спокойная музыка.
Весьма примечательный (кто знает чем?) был бар-ресторан "Красная Шапочка" на Коминтерна.
Ах этот топлес)))))[/quote]
В Києві був один прімєчатєльний бар дискотека - рівер-пелас- і той закрили при гівноянуковощі - там було весело, задорно, дівки були красиві)
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cherchiltank
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Додано: Чет 27 лип, 2023 15:03
beee написав:
Какая наф смета. Это просто выполненные работы от обычного мастера.
И это ещё очень недорого, учитывая размер плитки.
Ну конечно делаем. Три слоя. Двухкомпонентная cr66.
На гидроизоляцию и подготовку к укладке ушло 2 недели
Потом ещё акриловая. Умники блин
сливные трубы очень высоко
придется пандус делать
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Нумізматика УКРАЇНА
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Додано: Чет 27 лип, 2023 18:15
Нумізматика УКРАЇНА написав: beee написав:
Какая наф смета. Это просто выполненные работы от обычного мастера.
И это ещё очень недорого, учитывая размер плитки.
Ну конечно делаем. Три слоя. Двухкомпонентная cr66.
На гидроизоляцию и подготовку к укладке ушло 2 недели
Потом ещё акриловая. Умники блин
сливные трубы очень высоко
придется пандус делать
Щель внизу слева у пола это стеновой трап геберит
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beee
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Додано: Чет 27 лип, 2023 18:39
Рили самі з собою ведуть бесіди.
Покупці закінчились?
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Frant
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_Klim
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