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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 лип, 2023 18:15
Нумізматика УКРАЇНА написав: beee написав:
Какая наф смета. Это просто выполненные работы от обычного мастера.
И это ещё очень недорого, учитывая размер плитки.
Ну конечно делаем. Три слоя. Двухкомпонентная cr66.
На гидроизоляцию и подготовку к укладке ушло 2 недели
Потом ещё акриловая. Умники блин
сливные трубы очень высоко
придется пандус делать
Щель внизу слева у пола это стеновой трап геберит
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beee
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Додано: Чет 27 лип, 2023 20:00
beee написав:
Щель внизу слева у пола это стеновой трап геберит
это понятно
но
почему не во всю ширину душкабины?
бюджет усыхает?
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Пон 11 жов, 2021 18:05
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