RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11086110871108811089
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 18:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нумізматика УКРАЇНА написав:
  beee написав:Какая наф смета. Это просто выполненные работы от обычного мастера.
И это ещё очень недорого, учитывая размер плитки.
Ну конечно делаем. Три слоя. Двухкомпонентная cr66.
На гидроизоляцию и подготовку к укладке ушло 2 недели
Потом ещё акриловая. Умники блин
Зображення


сливные трубы очень высоко
придется пандус делать :roll:
Щель внизу слева у пола это стеновой трап геберит
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 794
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 20:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Щель внизу слева у пола это стеновой трап геберит

это понятно
но
почему не во всю ширину душкабины?
бюджет усыхает?
Прохожий
 
Повідомлень: 13148
З нами з: 05.06.13
Подякував: 898 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 21:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тут типу офтопити можна а відповіді на офтоп труть?
finuser521
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 29.06.22
Подякував: 7 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 21:53

  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Ну переселенців з донецької та луганської областей так не сильно двинули кржн вгору, а гроші у них були, зараз переселенці ідуть з умовними 30 тисячами баксів, через рік будуть їхати з умовними тисячею баксів - і як це вплине на кржн без добре оплачуваної роботи та іпотеки? Плюс не забуваємо про курс долару який зараз 37, різке його коливання вплине на ринок - бо зарплати в більшості населення ніколи за цим курсом не встигали. Після 2014 знадобилося 4 роки на відновлення кржн але до умовного 2012 він так і не дійшов, - скільки знадобиться зараз щоб дійти до 2021 - важко спрогнозувати


Тут спрогнозировать не так трудно:
Вариант 1 - Украина быстро побеждает в войне, ее принимают в ЕС и НАТО, план Маршалла для Украины, лавина бабла, эмигранты со всего мира едут в Нью-Вас...Украину, в Украину. КРЖН оставляет обладателям 352 куе возможность арендовать бабушатник.
Вариант 2 - Украина как сможет так и побеждает в войне тем, что выталкивает п.ров за пределы границ 1991 года. п.ры продолжают фигачить хоть каждый день ракетами хоть по выходным, но формально боевые действия продолжаются.
НАТО ссыт и не торопится принимать Украину. ЕС - не знаю, скорей всего тоже.
План Маршалла в воюющую страну - под большим вопросом. Эмигранты адаптируются, ассимилируются и назад не торопятся. Разве что чтобы продать квитку за сколько дадут.
Вариант 3. Ваша версия.


Жилье построенное условно с 2000-ого года будет цениться даже если под Киевом бахнут тактическим ядерным зарядом. Бабушатники обесцениваться, но не обнулятся. Мировая валютная инфляция обнулит матрацы, но не материальный мир.

Подслушал на балконе разговор переселенки, вывод такой - жилье для многих людей стало самым ценным, что есть в их жизни. У кого 2 жилья в разных локациях, тот с высокой вероятностью на улице не окажется. Она унаследовала жилье умершей сестры (единственный сын сиганул с 9 этажа) и приехала сюда из Луганской области, до этого сдавалось.

То есть сейчас на одного человека в Украине приходится 21 метр жилой площади.
В Германии в 2 раза больше. В Америке в 3.5 раза больше.

Причин почему люди захотят жить в модульных коробках или трейлерах - ну вообще не вижу.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12149
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1822 раз.
Подякували: 2641 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 22:06

  Zebra написав:Подслушал на балконе разговор переселенки, вывод такой - жилье для многих людей стало самым ценным, что есть в их жизни. У кого 2 жилья в разных локациях, тот с высокой вероятностью на улице не окажется. Она унаследовала жилье умершей сестры (единственный сын сиганул с 9 этажа) и приехала сюда из Луганской области, до этого сдавалось.

Какая душещипательная история ...
Жаль, что трындеж ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8225
З нами з: 31.08.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 22:09

  pesikot написав:
  Zebra написав:Подслушал на балконе разговор переселенки, вывод такой - жилье для многих людей стало самым ценным, что есть в их жизни. У кого 2 жилья в разных локациях, тот с высокой вероятностью на улице не окажется. Она унаследовала жилье умершей сестры (единственный сын сиганул с 9 этажа) и приехала сюда из Луганской области, до этого сдавалось.

Какая душещипательная история ...
Жаль, что трындеж ...

могу в личку тебе даже адрес дома и квартиры сообщить, приедешь уточнишь у нее, клоуняка
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12149
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1822 раз.
Подякували: 2641 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 11086110871108811089
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2391, 2392, 2393
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23926 16187094
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 лип, 2023 10:14
antey1969
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5309151
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5793
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1260)
27.07.2023 21:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.