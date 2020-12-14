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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 лип, 2023 18:15
Нумізматика УКРАЇНА написав: beee написав:
Какая наф смета. Это просто выполненные работы от обычного мастера.
И это ещё очень недорого, учитывая размер плитки.
Ну конечно делаем. Три слоя. Двухкомпонентная cr66.
На гидроизоляцию и подготовку к укладке ушло 2 недели
Потом ещё акриловая. Умники блин
сливные трубы очень высоко
придется пандус делать
Щель внизу слева у пола это стеновой трап геберит
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beee
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Додано: Чет 27 лип, 2023 20:00
beee написав:
Щель внизу слева у пола это стеновой трап геберит
это понятно
но
почему не во всю ширину душкабины?
бюджет усыхает?
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Додано: Чет 27 лип, 2023 21:11
Тут типу офтопити можна а відповіді на офтоп труть?
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finuser521
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Додано: Чет 27 лип, 2023 21:53
rjkz написав: cherchiltank написав:
Ну переселенців з донецької та луганської областей так не сильно двинули кржн вгору, а гроші у них були, зараз переселенці ідуть з умовними 30 тисячами баксів, через рік будуть їхати з умовними тисячею баксів - і як це вплине на кржн без добре оплачуваної роботи та іпотеки? Плюс не забуваємо про курс долару який зараз 37, різке його коливання вплине на ринок - бо зарплати в більшості населення ніколи за цим курсом не встигали. Після 2014 знадобилося 4 роки на відновлення кржн але до умовного 2012 він так і не дійшов, - скільки знадобиться зараз щоб дійти до 2021 - важко спрогнозувати
Тут спрогнозировать не так трудно:
Вариант 1 - Украина быстро побеждает в войне, ее принимают в ЕС и НАТО, план Маршалла для Украины, лавина бабла, эмигранты со всего мира едут в Нью-Вас...Украину, в Украину. КРЖН оставляет обладателям 352 куе возможность арендовать бабушатник.
Вариант 2 - Украина как сможет так и побеждает в войне тем, что выталкивает п.ров за пределы границ 1991 года. п.ры продолжают фигачить хоть каждый день ракетами хоть по выходным, но формально боевые действия продолжаются.
НАТО ссыт и не торопится принимать Украину. ЕС - не знаю, скорей всего тоже.
План Маршалла в воюющую страну - под большим вопросом. Эмигранты адаптируются, ассимилируются и назад не торопятся. Разве что чтобы продать квитку за сколько дадут.
Вариант 3. Ваша версия.
Жилье построенное условно с 2000-ого года будет цениться даже если под Киевом бахнут тактическим ядерным зарядом. Бабушатники обесцениваться, но не обнулятся. Мировая валютная инфляция обнулит матрацы, но не материальный мир.
Подслушал на балконе разговор переселенки, вывод такой - жилье для многих людей стало самым ценным, что есть в их жизни. У кого 2 жилья в разных локациях, тот с высокой вероятностью на улице не окажется. Она унаследовала жилье умершей сестры (единственный сын сиганул с 9 этажа) и приехала сюда из Луганской области, до этого сдавалось.
То есть сейчас на одного человека в Украине приходится 21 метр жилой площади.
В Германии в 2 раза больше. В Америке в 3.5 раза больше.
Причин почему люди захотят жить в модульных коробках или трейлерах - ну вообще не вижу.
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Zebra
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Додано: Чет 27 лип, 2023 22:06
Zebra написав:
Подслушал на балконе разговор переселенки, вывод такой - жилье для многих людей стало самым ценным, что есть в их жизни. У кого 2 жилья в разных локациях, тот с высокой вероятностью на улице не окажется. Она унаследовала жилье умершей сестры (единственный сын сиганул с 9 этажа) и приехала сюда из Луганской области, до этого сдавалось.
Какая душещипательная история ...
Жаль, что трындеж ...
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pesikot
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Додано: Чет 27 лип, 2023 22:09
pesikot написав: Zebra написав:
Подслушал на балконе разговор переселенки, вывод такой - жилье для многих людей стало самым ценным, что есть в их жизни. У кого 2 жилья в разных локациях, тот с высокой вероятностью на улице не окажется. Она унаследовала жилье умершей сестры (единственный сын сиганул с 9 этажа) и приехала сюда из Луганской области, до этого сдавалось.
Какая душещипательная история ...
Жаль, что трындеж ...
могу в личку тебе даже адрес дома и квартиры сообщить, приедешь уточнишь у нее, клоуняка
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Zebra
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