RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11086110871108811089
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 18:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нумізматика УКРАЇНА написав:
  beee написав:Какая наф смета. Это просто выполненные работы от обычного мастера.
И это ещё очень недорого, учитывая размер плитки.
Ну конечно делаем. Три слоя. Двухкомпонентная cr66.
На гидроизоляцию и подготовку к укладке ушло 2 недели
Потом ещё акриловая. Умники блин
Зображення


сливные трубы очень высоко
придется пандус делать :roll:
Щель внизу слева у пола это стеновой трап геберит
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 795
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 20:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Щель внизу слева у пола это стеновой трап геберит

это понятно
но
почему не во всю ширину душкабины?
бюджет усыхает?
Прохожий
 
Повідомлень: 13148
З нами з: 05.06.13
Подякував: 898 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 21:53

  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Ну переселенців з донецької та луганської областей так не сильно двинули кржн вгору, а гроші у них були, зараз переселенці ідуть з умовними 30 тисячами баксів, через рік будуть їхати з умовними тисячею баксів - і як це вплине на кржн без добре оплачуваної роботи та іпотеки? Плюс не забуваємо про курс долару який зараз 37, різке його коливання вплине на ринок - бо зарплати в більшості населення ніколи за цим курсом не встигали. Після 2014 знадобилося 4 роки на відновлення кржн але до умовного 2012 він так і не дійшов, - скільки знадобиться зараз щоб дійти до 2021 - важко спрогнозувати


Тут спрогнозировать не так трудно:
Вариант 1 - Украина быстро побеждает в войне, ее принимают в ЕС и НАТО, план Маршалла для Украины, лавина бабла, эмигранты со всего мира едут в Нью-Вас...Украину, в Украину. КРЖН оставляет обладателям 352 куе возможность арендовать бабушатник.
Вариант 2 - Украина как сможет так и побеждает в войне тем, что выталкивает п.ров за пределы границ 1991 года. п.ры продолжают фигачить хоть каждый день ракетами хоть по выходным, но формально боевые действия продолжаются.
НАТО ссыт и не торопится принимать Украину. ЕС - не знаю, скорей всего тоже.
План Маршалла в воюющую страну - под большим вопросом. Эмигранты адаптируются, ассимилируются и назад не торопятся. Разве что чтобы продать квитку за сколько дадут.
Вариант 3. Ваша версия.


Жилье построенное условно с 2000-ого года будет цениться даже если под Киевом бахнут тактическим ядерным зарядом. Бабушатники обесцениваться, но не обнулятся. Мировая валютная инфляция обнулит матрацы, но не материальный мир.

Подслушал на балконе разговор переселенки, вывод такой - жилье для многих людей стало самым ценным, что есть в их жизни. У кого 2 жилья в разных локациях, тот с высокой вероятностью на улице не окажется. Она унаследовала жилье умершей сестры (единственный сын сиганул с 9 этажа) и приехала сюда из Луганской области, до этого сдавалось.

То есть сейчас на одного человека в Украине приходится 21 метр жилой площади.
В Германии в 2 раза больше. В Америке в 3.5 раза больше.

Причин почему люди захотят жить в модульных коробках или трейлерах - ну вообще не вижу.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12152
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1822 раз.
Подякували: 2641 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:13

  Zebra написав:То есть сейчас на одного человека в Украине приходится 21 метр жилой площади.
В Германии в 2 раза больше. В Америке в 3.5 раза больше.


а как вы посчитали, что в Украине на 1 чел приходится 21 кв.м. ? Какую численность населения брали ? А какую численность населения брали после войны, когда границы откроют ? А что если численность населения будет 20-25 млн через год-два как границы откроют ?

А почему вы сравниваете только с Германией и Америкой ? Где Швейцария ? :)
Почему не сравниваете с менее развитыми странами ? Почему не сравниваете нашу страну со странами в нашем же ешелоне ?
Востаннє редагувалось baraka в П'ят 28 лип, 2023 11:16, всього редагувалось 1 раз.
baraka
 
Повідомлень: 5339
З нами з: 09.10.12
Подякував: 855 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:13

хроники зубожиння. поезд Одесса Харьков, на завтра одно свободное место
цена 2700
Зображення

Наш народ не боится никаких цен. Деньги обесцениваются со скоростью звука. До войны св Одесса Харьков стоил 1300. Самолёт 900. По недвижимости сейчас дно. не может всё вокруг дорожать, а недвижимость дешеветь. О том, как у людей "нет денег" пример с ценой билета.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18487
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:
  Zebra написав:То есть сейчас на одного человека в Украине приходится 21 метр жилой площади.
В Германии в 2 раза больше. В Америке в 3.5 раза больше.


а как вы посчитали, что в Украине на 1 чел приходится 21 кв.м. ? Какую численность населения брали ? А какую численность населения брали после войны, когда границы откроют ? А что если численность населения будет 20-25 млн через год-два как границы откроют ?

А почему вы сравниваете только с Германией и Америкой ? Где Швейцария ? :)
Почему не сравниваете с менее развитыми странами ? Почему не сравниваете нашу страну со странами в нашем же ешелоне ?

Ну, метраж на особу є в регіональній статистиці. І дійсно, цифра може бути трохи не актуальною через неактуальність даних з численності населення.
Але от що важливо у сприйнятті цієї цифри. Це не якась абстрактна площина, яку можна просто поділити на всіх порівну. Якщо хтось виїхав, але залишається власником, то забезпеченість житлом у тих, хто залишився, не зросте. Якщо хтось покинув хатку в селі, ні в кого забезпеченість житлом не зросте. Тому навіть при зменшенні фактичного населення, реальна забезпеченість житлом може не збільшуватися.
Додамо сюди фактор того, що частина житла знищена кацапами, або воно недоступне через окупацію.
Виходить, що за таких обставин і такої низької бази, навіть якщо сотні тисяч людей виїхали назавжди і продали/продадуть свою нерухомість, в нас до реального задоволення потреби в житлі ще дуже далеко.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33482
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 7796 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:29

  Faceless написав:Тому навіть при зменшенні фактичного населення, реальна забезпеченість житлом може не збільшуватися.

це геніально!
Всі в Київ і в Ірпінь!!!
Лише там потрібно житло. :mrgreen: :oops:

Все таки, варто декому би проїхатись Житомирською і Чернівгівською трасами.
Щоб щось дійшло, в голову. :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23289
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 2476 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11086110871108811089
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2391, 2392, 2393
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23926 16187434
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 лип, 2023 10:14
antey1969
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5309196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5793
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.