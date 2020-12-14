Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Какая наф смета. Это просто выполненные работы от обычного мастера. И это ещё очень недорого, учитывая размер плитки. Ну конечно делаем. Три слоя. Двухкомпонентная cr66. На гидроизоляцию и подготовку к укладке ушло 2 недели Потом ещё акриловая. Умники блин
cherchiltank написав:Ну переселенців з донецької та луганської областей так не сильно двинули кржн вгору, а гроші у них були, зараз переселенці ідуть з умовними 30 тисячами баксів, через рік будуть їхати з умовними тисячею баксів - і як це вплине на кржн без добре оплачуваної роботи та іпотеки? Плюс не забуваємо про курс долару який зараз 37, різке його коливання вплине на ринок - бо зарплати в більшості населення ніколи за цим курсом не встигали. Після 2014 знадобилося 4 роки на відновлення кржн але до умовного 2012 він так і не дійшов, - скільки знадобиться зараз щоб дійти до 2021 - важко спрогнозувати
Тут спрогнозировать не так трудно: Вариант 1 - Украина быстро побеждает в войне, ее принимают в ЕС и НАТО, план Маршалла для Украины, лавина бабла, эмигранты со всего мира едут в Нью-Вас...Украину, в Украину. КРЖН оставляет обладателям 352 куе возможность арендовать бабушатник. Вариант 2 - Украина как сможет так и побеждает в войне тем, что выталкивает п.ров за пределы границ 1991 года. п.ры продолжают фигачить хоть каждый день ракетами хоть по выходным, но формально боевые действия продолжаются. НАТО ссыт и не торопится принимать Украину. ЕС - не знаю, скорей всего тоже. План Маршалла в воюющую страну - под большим вопросом. Эмигранты адаптируются, ассимилируются и назад не торопятся. Разве что чтобы продать квитку за сколько дадут. Вариант 3. Ваша версия.
Жилье построенное условно с 2000-ого года будет цениться даже если под Киевом бахнут тактическим ядерным зарядом. Бабушатники обесцениваться, но не обнулятся. Мировая валютная инфляция обнулит матрацы, но не материальный мир.
Подслушал на балконе разговор переселенки, вывод такой - жилье для многих людей стало самым ценным, что есть в их жизни. У кого 2 жилья в разных локациях, тот с высокой вероятностью на улице не окажется. Она унаследовала жилье умершей сестры (единственный сын сиганул с 9 этажа) и приехала сюда из Луганской области, до этого сдавалось.
То есть сейчас на одного человека в Украине приходится 21 метр жилой площади. В Германии в 2 раза больше. В Америке в 3.5 раза больше.
Причин почему люди захотят жить в модульных коробках или трейлерах - ну вообще не вижу.
Zebra написав:То есть сейчас на одного человека в Украине приходится 21 метр жилой площади. В Германии в 2 раза больше. В Америке в 3.5 раза больше.
а как вы посчитали, что в Украине на 1 чел приходится 21 кв.м. ? Какую численность населения брали ? А какую численность населения брали после войны, когда границы откроют ? А что если численность населения будет 20-25 млн через год-два как границы откроют ?
А почему вы сравниваете только с Германией и Америкой ? Где Швейцария ? Почему не сравниваете с менее развитыми странами ? Почему не сравниваете нашу страну со странами в нашем же ешелоне ?
Востаннє редагувалось baraka в П'ят 28 лип, 2023 11:16, всього редагувалось 1 раз.
хроники зубожиння. поезд Одесса Харьков, на завтра одно свободное место цена 2700
Наш народ не боится никаких цен. Деньги обесцениваются со скоростью звука. До войны св Одесса Харьков стоил 1300. Самолёт 900. По недвижимости сейчас дно. не может всё вокруг дорожать, а недвижимость дешеветь. О том, как у людей "нет денег" пример с ценой билета.
Zebra написав:То есть сейчас на одного человека в Украине приходится 21 метр жилой площади. В Германии в 2 раза больше. В Америке в 3.5 раза больше.
а как вы посчитали, что в Украине на 1 чел приходится 21 кв.м. ? Какую численность населения брали ? А какую численность населения брали после войны, когда границы откроют ? А что если численность населения будет 20-25 млн через год-два как границы откроют ?
А почему вы сравниваете только с Германией и Америкой ? Где Швейцария ? Почему не сравниваете с менее развитыми странами ? Почему не сравниваете нашу страну со странами в нашем же ешелоне ?
Ну, метраж на особу є в регіональній статистиці. І дійсно, цифра може бути трохи не актуальною через неактуальність даних з численності населення. Але от що важливо у сприйнятті цієї цифри. Це не якась абстрактна площина, яку можна просто поділити на всіх порівну. Якщо хтось виїхав, але залишається власником, то забезпеченість житлом у тих, хто залишився, не зросте. Якщо хтось покинув хатку в селі, ні в кого забезпеченість житлом не зросте. Тому навіть при зменшенні фактичного населення, реальна забезпеченість житлом може не збільшуватися. Додамо сюди фактор того, що частина житла знищена кацапами, або воно недоступне через окупацію. Виходить, що за таких обставин і такої низької бази, навіть якщо сотні тисяч людей виїхали назавжди і продали/продадуть свою нерухомість, в нас до реального задоволення потреби в житлі ще дуже далеко.