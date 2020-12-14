Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Какая наф смета. Это просто выполненные работы от обычного мастера. И это ещё очень недорого, учитывая размер плитки. Ну конечно делаем. Три слоя. Двухкомпонентная cr66. На гидроизоляцию и подготовку к укладке ушло 2 недели Потом ещё акриловая. Умники блин
cherchiltank написав:Ну переселенців з донецької та луганської областей так не сильно двинули кржн вгору, а гроші у них були, зараз переселенці ідуть з умовними 30 тисячами баксів, через рік будуть їхати з умовними тисячею баксів - і як це вплине на кржн без добре оплачуваної роботи та іпотеки? Плюс не забуваємо про курс долару який зараз 37, різке його коливання вплине на ринок - бо зарплати в більшості населення ніколи за цим курсом не встигали. Після 2014 знадобилося 4 роки на відновлення кржн але до умовного 2012 він так і не дійшов, - скільки знадобиться зараз щоб дійти до 2021 - важко спрогнозувати
Тут спрогнозировать не так трудно: Вариант 1 - Украина быстро побеждает в войне, ее принимают в ЕС и НАТО, план Маршалла для Украины, лавина бабла, эмигранты со всего мира едут в Нью-Вас...Украину, в Украину. КРЖН оставляет обладателям 352 куе возможность арендовать бабушатник. Вариант 2 - Украина как сможет так и побеждает в войне тем, что выталкивает п.ров за пределы границ 1991 года. п.ры продолжают фигачить хоть каждый день ракетами хоть по выходным, но формально боевые действия продолжаются. НАТО ссыт и не торопится принимать Украину. ЕС - не знаю, скорей всего тоже. План Маршалла в воюющую страну - под большим вопросом. Эмигранты адаптируются, ассимилируются и назад не торопятся. Разве что чтобы продать квитку за сколько дадут. Вариант 3. Ваша версия.
Жилье построенное условно с 2000-ого года будет цениться даже если под Киевом бахнут тактическим ядерным зарядом. Бабушатники обесцениваться, но не обнулятся. Мировая валютная инфляция обнулит матрацы, но не материальный мир.
Подслушал на балконе разговор переселенки, вывод такой - жилье для многих людей стало самым ценным, что есть в их жизни. У кого 2 жилья в разных локациях, тот с высокой вероятностью на улице не окажется. Она унаследовала жилье умершей сестры (единственный сын сиганул с 9 этажа) и приехала сюда из Луганской области, до этого сдавалось.
То есть сейчас на одного человека в Украине приходится 21 метр жилой площади. В Германии в 2 раза больше. В Америке в 3.5 раза больше.
Причин почему люди захотят жить в модульных коробках или трейлерах - ну вообще не вижу.
Zebra написав:То есть сейчас на одного человека в Украине приходится 21 метр жилой площади. В Германии в 2 раза больше. В Америке в 3.5 раза больше.
а как вы посчитали, что в Украине на 1 чел приходится 21 кв.м. ? Какую численность населения брали ? А какую численность населения брали после войны, когда границы откроют ? А что если численность населения будет 20-25 млн через год-два как границы откроют ?
А почему вы сравниваете только с Германией и Америкой ? Где Швейцария ? Почему не сравниваете с менее развитыми странами ? Почему не сравниваете нашу страну со странами в нашем же ешелоне ?
Востаннє редагувалось baraka в П'ят 28 лип, 2023 11:16, всього редагувалось 1 раз.
хроники зубожиння. поезд Одесса Харьков, на завтра одно свободное место цена 2700
Наш народ не боится никаких цен. Деньги обесцениваются со скоростью звука. До войны св Одесса Харьков стоил 1300. Самолёт 900. По недвижимости сейчас дно. не может всё вокруг дорожать, а недвижимость дешеветь. О том, как у людей "нет денег" пример с ценой билета.
Zebra написав:То есть сейчас на одного человека в Украине приходится 21 метр жилой площади. В Германии в 2 раза больше. В Америке в 3.5 раза больше.
а как вы посчитали, что в Украине на 1 чел приходится 21 кв.м. ? Какую численность населения брали ? А какую численность населения брали после войны, когда границы откроют ? А что если численность населения будет 20-25 млн через год-два как границы откроют ?
А почему вы сравниваете только с Германией и Америкой ? Где Швейцария ? Почему не сравниваете с менее развитыми странами ? Почему не сравниваете нашу страну со странами в нашем же ешелоне ?
Ну, метраж на особу є в регіональній статистиці. І дійсно, цифра може бути трохи не актуальною через неактуальність даних з численності населення. Але от що важливо у сприйнятті цієї цифри. Це не якась абстрактна площина, яку можна просто поділити на всіх порівну. Якщо хтось виїхав, але залишається власником, то забезпеченість житлом у тих, хто залишився, не зросте. Якщо хтось покинув хатку в селі, ні в кого забезпеченість житлом не зросте. Тому навіть при зменшенні фактичного населення, реальна забезпеченість житлом може не збільшуватися. Додамо сюди фактор того, що частина житла знищена кацапами, або воно недоступне через окупацію. Виходить, що за таких обставин і такої низької бази, навіть якщо сотні тисяч людей виїхали назавжди і продали/продадуть свою нерухомість, в нас до реального задоволення потреби в житлі ще дуже далеко.
Faceless написав:Додамо сюди фактор того, що частина житла знищена кацапами, або воно недоступне через окупацію. Виходить, що за таких обставин і такої низької бази, навіть якщо сотні тисяч людей виїхали назавжди і продали/продадуть свою нерухомість, в нас до реального задоволення потреби в житлі ще дуже далеко.
вы в первую очередь обманываете себя.
уже не вернутся 3-4-5 млн, и, есть риск, что после войны выедет ещё столько же преимущественно трудоспособного населения.
Итого, после войны этот параметр скакнёт раза в 1,5 вверх.
Дальше. Недвигу покупают с избытков. У многих будут накапливаться избытки после оплаты еды, одежды, комуналки ? Да наша власть нас будет драть как липку (типа чтобы долги послевоенные отдать-распилить)
upd: О, забыл, прилично денег страны будет уходить на оружие, мы начнём ускоренными темпами довооружаться на случай повторного нападения после подписания перемирия. А значит меньше денег будет на плебс. А если не начнём довооружаться - то точно надо валить, нахера тогда тут недвига?
Востаннє редагувалось baraka в П'ят 28 лип, 2023 11:50, всього редагувалось 4 разів.
vitaliiangel написав:хроники зубожиння. поезд Одесса Харьков, на завтра одно свободное место цена 2700
Наш народ не боится никаких цен. Деньги обесцениваются со скоростью звука. До войны св Одесса Харьков стоил как 1300. Самолёт 900. По недвижимости сейчас дно. не может всё вокруг дорожать, а недвижимость дешеветь. О том, как у людей "нет денег" пример с ценой билета.
Вхід в нерухомість - десятки тисяч баксів - білет 30 баксів - ви що порівнюєте?
Faceless написав:Додамо сюди фактор того, що частина житла знищена кацапами, або воно недоступне через окупацію. Виходить, що за таких обставин і такої низької бази, навіть якщо сотні тисяч людей виїхали назавжди і продали/продадуть свою нерухомість, в нас до реального задоволення потреби в житлі ще дуже далеко.
вы в первую очередь обманываете себя.
уже не вернутся 3-4-5 млн, и, есть риск, что после войны выедет ещё столько же преимущественно трудоспособного населения.
Итого, после войны этот параметр скакнёт раза в 1,5 вверх.
Дальше. Недвигу покупают с избытков. У многих будут накапливаться избытки после оплаты еды, одежды, комуналки ? Да наша власть нас будет драть как липку (типа чтобы долги послевоенные отдать-распилить)
upd: О, забыл, прилично денег страны будет уходить на оружие, мы начнём ускоренными темпами довооружаться на случай повторного нападения после подписания перемирия. А значит меньше денег будет на плебс. А если не начнём довооружаться - то точно надо валить, нахера тогда тут недвига?
Ви й самі не можете знати, скільки не повернеться - мільйон, чи, три, чи більше. Думаю, вони самі поки не готові відповісти. І навіть не всі з них продадуть тут житло. І не у всіх таке житло, що цого звільнення вплинуло б тут на забезпеченість житлом. Тобто, не всяке порожнє житло буде продане і заселене чи буде здаватися. Саме тому я й пишу, що цифра "метрів на особу" ну дуже умовна. Але при всьому цьому таки дуже низька. Тобто саме потреба в житлі є, і буде навіть після виїзду мільйонів. Оті розповіді, що у всіх буде по три спадщини і нікому не буде потрібна нерухомість - це й є самообман.
Faceless написав:Ну, метраж на особу є в регіональній статистиці
Фейслес, ви ж не вірите офіційній статистиці?!
Faceless написав:Ви й самі не можете знати, скільки не повернеться - мільйон, чи, три, чи більше. Думаю, вони самі поки не готові відповісти. І навіть не всі з них продадуть тут житло. І не у всіх таке житло, що цого звільнення вплинуло б тут на забезпеченість житлом. Тобто, не всяке порожнє житло буде продане і заселене чи буде здаватися. Саме тому я й пишу, що цифра "метрів на особу" ну дуже умовна. Але при всьому цьому таки дуже низька. Тобто саме потреба в житлі є, і буде навіть після виїзду мільйонів.
особливо в 25-поверхових "неохрущах" в Києві? Дефіцит гряде? Фейслес, ви з ранку в птн випили чогось міцного?
Житла в Києві набудували стільки, що вистачить на найближчі 10 років. Це навіть коням зрозуміло.