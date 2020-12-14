Додано: Чет 27 лип, 2023 21:53

rjkz написав: cherchiltank написав: Ну переселенців з донецької та луганської областей так не сильно двинули кржн вгору, а гроші у них були, зараз переселенці ідуть з умовними 30 тисячами баксів, через рік будуть їхати з умовними тисячею баксів - і як це вплине на кржн без добре оплачуваної роботи та іпотеки? Плюс не забуваємо про курс долару який зараз 37, різке його коливання вплине на ринок - бо зарплати в більшості населення ніколи за цим курсом не встигали. Після 2014 знадобилося 4 роки на відновлення кржн але до умовного 2012 він так і не дійшов, - скільки знадобиться зараз щоб дійти до 2021 - важко спрогнозувати Ну переселенців з донецької та луганської областей так не сильно двинули кржн вгору, а гроші у них були, зараз переселенці ідуть з умовними 30 тисячами баксів, через рік будуть їхати з умовними тисячею баксів - і як це вплине на кржн без добре оплачуваної роботи та іпотеки? Плюс не забуваємо про курс долару який зараз 37, різке його коливання вплине на ринок - бо зарплати в більшості населення ніколи за цим курсом не встигали. Після 2014 знадобилося 4 роки на відновлення кржн але до умовного 2012 він так і не дійшов, -



Тут спрогнозировать не так трудно:

Вариант 1 - Украина быстро побеждает в войне, ее принимают в ЕС и НАТО, план Маршалла для Украины, лавина бабла, эмигранты со всего мира едут в Нью-Вас...Украину, в Украину. КРЖН оставляет обладателям 352 куе возможность арендовать бабушатник.

Вариант 2 - Украина как сможет так и побеждает в войне тем, что выталкивает п.ров за пределы границ 1991 года. п.ры продолжают фигачить хоть каждый день ракетами хоть по выходным, но формально боевые действия продолжаются.

НАТО ссыт и не торопится принимать Украину. ЕС - не знаю, скорей всего тоже.

План Маршалла в воюющую страну - под большим вопросом. Эмигранты адаптируются, ассимилируются и назад не торопятся. Разве что чтобы продать квитку за сколько дадут.

Вариант 3. Ваша версия. Тут спрогнозировать не так трудно:Вариант 1 - Украина быстро побеждает в войне, ее принимают в ЕС и НАТО, план Маршалла для Украины, лавина бабла, эмигранты со всего мира едут в Нью-Вас...Украину, в Украину. КРЖН оставляет обладателям 352 куе возможность арендовать бабушатник.Вариант 2 - Украина как сможет так и побеждает в войне тем, что выталкивает п.ров за пределы границ 1991 года. п.ры продолжают фигачить хоть каждый день ракетами хоть по выходным, но формально боевые действия продолжаются.НАТО ссыт и не торопится принимать Украину. ЕС - не знаю, скорей всего тоже.План Маршалла в воюющую страну - под большим вопросом. Эмигранты адаптируются, ассимилируются и назад не торопятся. Разве что чтобы продать квитку за сколько дадут.Вариант 3. Ваша версия.

Жилье построенное условно с 2000-ого года будет цениться даже если под Киевом бахнут тактическим ядерным зарядом. Бабушатники обесцениваться, но не обнулятся. Мировая валютная инфляция обнулит матрацы, но не материальный мир.Подслушал на балконе разговор переселенки, вывод такой - жилье для многих людей стало самым ценным, что есть в их жизни. У кого 2 жилья в разных локациях, тот с высокой вероятностью на улице не окажется. Она унаследовала жилье умершей сестры (единственный сын сиганул с 9 этажа) и приехала сюда из Луганской области, до этого сдавалось.То есть сейчас на одного человека в Украине приходится 21 метр жилой площади.В Германии в 2 раза больше. В Америке в 3.5 раза больше.Причин почему люди захотят жить в модульных коробках или трейлерах - ну вообще не вижу.