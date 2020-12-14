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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11088110891109011091>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:24

Faceless, зізнайтеся, у недвигу влошилися?

Потреби у квадратах - це дуже умовна річ. Наприклад, у бараку або казармі цілком достатньо 4 квадратів на людину.
Не нервуйте, то я пошуткував (авторський суржик).

Основний рушійний фактор попиту - це наявність грошей і готовність їх вкладати на довгий строк.

Ось ці речі і варто аналізувати у контексті попиту на недвигу, пане вейпере;)
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:34

  Навуходоносор написав:Потреби у квадратах - це дуже умовна річ.

30 років назад на території УРСР проживало 52 млн чоловік, і житла всім вистачало.
Ніхто не жив на горищах чи в підвалах, як в часи Й.Сталіна чи М.Хрущова.
За 30 років набудували ще 30% до того жилфонду, що був.
Людей стало вдвічі меньше, орієнтовно 26 млн.
Кому потрібен надлишок житла?
Немає населення - житло непотрібно.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:35

  baraka написав:
  Faceless написав:Додамо сюди фактор того, що частина житла знищена кацапами, або воно недоступне через окупацію.
Виходить, що за таких обставин і такої низької бази, навіть якщо сотні тисяч людей виїхали назавжди і продали/продадуть свою нерухомість, в нас до реального задоволення потреби в житлі ще дуже далеко.


вы в первую очередь обманываете себя.

уже не вернутся 3-4-5 млн, и, есть риск, что после войны выедет ещё столько же преимущественно трудоспособного населения.

Итого, после войны этот параметр скакнёт раза в 1,5 вверх.

Дальше. Недвигу покупают с избытков. У многих будут накапливаться избытки после оплаты еды, одежды, комуналки ? Да наша власть нас будет драть как липку (типа чтобы долги послевоенные отдать-распилить)

upd: О, забыл, прилично денег страны будет уходить на оружие, мы начнём ускоренными темпами довооружаться на случай повторного нападения после подписания перемирия. А значит меньше денег будет на плебс. А если не начнём довооружаться - то точно надо валить, нахера тогда тут недвига?

Про "сколько вернётся" не в курсе
По поводу продаж оставшимися - если в квартире жило 4чел, а выехало 2 или 3 из них(папа/сын 18+ остались) - это повод продавать 3-4К в Киеве/Харькове/Днепре/Запоре и покупать смарт у Долярчика в ипенях Львова?
Какое налогобложение по вашему будет по критерию "драть как липку на танки и отдачу кредитов(а нас кредитуют с 24.02, а не спонсируют???)" - нагрузка на фонд оплаты труда будет 50%, 60, 73 или все 99? Может за трудодни и 150гр чёрного с лебедой в день будем мартены ММК Ильича и кварталы Бахмута отстраивать? У вас есть конкретные цифры?
И у вас есть конкретные знакомые, которые с М 18/60 сдёрнули полным составом из своих барских хором в облцентрах(не с 0,7К в Селидово или Изюме) и теперь начали их продавать по причине ненужности за что дадут? Эйра с плиниусАми в пример не ставьте, он хер Реусу по бросовой цене ЯГ отдаст(или какому другому копейчужке)
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 28 лип, 2023 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:40

  Frant написав:30 років назад на території УРСР проживало 52 млн чоловік, і житла всім вистачало.
а кто тогда жил в бараках, гостинках и комуналках? в сёлах и сейчас жилья всем хватает. даже с запасом.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:41

  барабашов написав:По поводу продаж оставшимися - если в квартире жило 4чел, а выехало 2

Тим, що залишись - їм потрібні ще нові квартири в Києві чи Дніпрі?
Чи в Ірпені, Броварах - "неохрущі" на околицях???
  vitaliiangel написав:а кто тогда жил в бараках, гостинках и комуналках?
пан піхто.
Ти вже розібрався, що вигідніше і безпечніше - бойлер чи проточний обігрівач? :mrgreen:
"Ума палата" :oops:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 28 лип, 2023 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:45

  cherchiltank написав:Вхід в нерухомість - десятки тисяч баксів - білет 30 баксів - ви що порівнюєте?
2700 это 30 долларов? смешно. вы так пишете как будто недвижимость покупается с зарплаты. Что-то продал, добавил, другое купил. Цена билета 2700 говорит, что добавлять вероятно есть что.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:49

  rjkz написав:Потому что кроме курортов там нечего делать.
Крым после аннексии подорожал вдвое, Севастополь почти втрое. До 14 года хрущи в Севасе стоили 20куе.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 28 лип, 2023 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:49

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Вхід в нерухомість - десятки тисяч баксів - білет 30 баксів - ви що порівнюєте?
2700 это 30 долларов? смешно. вы так пишете как будто недвижимость покупается с зарплаты. Что-то продал, добавил, другое купил. Цена билета 2700 говорит, что добавлять вероятно есть что.

Раніше ти порівнював/ла ціни автомобілів і нерухомості, зараз порівнюєш ціни нерухомості і квитків.
Ти реально не розумієш різниці? :mrgreen:
  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:Потому что кроме курортов там нечего делать.
Крым после аннексии подорожал вдвое, Севастополь втрое.

Ватна курва, блт. :cry:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 28 лип, 2023 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:50

  Frant написав:
  Навуходоносор написав:Потреби у квадратах - це дуже умовна річ.

30 років назад на території УРСР проживало 52 млн чоловік, і житла всім вистачало.
Ніхто не жив на горищах чи в підвалах, як в часи Й.Сталіна чи М.Хрущова.
За .

Да, именно так и жили 30 лет назад, всем хватало всего, а особенно квадратных метров.
У меня большинство знакомых на то время жили двумя-тремя поколениями в одной квартире.


Сейчас ситуация куда лучше, но смотреть на официальну статистику квадратов на человека - глупо. Для начала нужно пересчитать население - в современных реалиях практически невозможно. Отнять отвалившиеся города типа лугандона, разрушенные вроде Бахмута, Марьинки, Угледара и многих более мелких, которые в сумме дадут значительную цифру уничтоженных кв м Возможно тогда и можно выйти на цифры приближённые к реальности, но работу придётся сделать колоссальную и только после войны.
Востаннє редагувалось hume в П'ят 28 лип, 2023 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:53

  hume написав:Для начала нужно пресчитать население - в современных реалиях практически невозможно.

І ракетний щит за 9 років - зробити нереально, і скопіювати іранські "шахеди" за 1 рік - за гранню можливого? Це якщо завдання поручити тренерам фітнесу і весільним фотографам.

Якщо найняти нормальних спеціалістів і заплатити їм, то все це реально зробити, і досить швидко. Звісно, не при зеленій владі.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 28 лип, 2023 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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