Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:35

baraka написав: Faceless написав: Додамо сюди фактор того, що частина житла знищена кацапами, або воно недоступне через окупацію.

Виходить, що за таких обставин і такої низької бази, навіть якщо сотні тисяч людей виїхали назавжди і продали/продадуть свою нерухомість, в нас до реального задоволення потреби в житлі ще дуже далеко. Додамо сюди фактор того, що частина житла знищена кацапами, або воно недоступне через окупацію.Виходить, що за таких обставин і такої низької бази,і продали/продадуть свою нерухомість, в нас до реального задоволення потреби в житлі ще дуже далеко.



вы в первую очередь обманываете себя.



уже не вернутся 3-4-5 млн, и, есть риск, что после войны выедет ещё столько же преимущественно трудоспособного населения.



Итого, после войны этот параметр скакнёт раза в 1,5 вверх.



Дальше. Недвигу покупают с избытков. У многих будут накапливаться избытки после оплаты еды, одежды, комуналки ? Да наша власть нас будет драть как липку (типа чтобы долги послевоенные отдать-распилить)



upd: О, забыл, прилично денег страны будет уходить на оружие, мы начнём ускоренными темпами довооружаться на случай повторного нападения после подписания перемирия. А значит меньше денег будет на плебс. А если не начнём довооружаться - то точно надо валить, нахера тогда тут недвига? вы в первую очередь обманываете себя.уже не вернутся 3-4-5 млн, и, есть риск, что после войны выедет ещё столько же преимущественно трудоспособного населения.Итого, после войны этот параметр скакнёт раза в 1,5 вверх.Дальше. Недвигу покупают с избытков. У многих будут накапливаться избытки после оплаты еды, одежды, комуналки ? Да наша власть нас будет драть как липку (типа чтобы долги послевоенные отдать-распилить)upd: О, забыл, прилично денег страны будет уходить на оружие, мы начнём ускоренными темпами довооружаться на случай повторного нападения после подписания перемирия. А значит меньше денег будет на плебс. А если не начнём довооружаться - то точно надо валить, нахера тогда тут недвига?

Про "сколько вернётся" не в курсеПо поводу продаж оставшимися - если в квартире жило 4чел, а выехало 2 или 3 из них(папа/сын 18+ остались) - это повод продавать 3-4К в Киеве/Харькове/Днепре/Запоре и покупать смарт у Долярчика в ипенях Львова?Какое налогобложение по вашему будет по критерию "драть как липку на танки и отдачу кредитов(а нас кредитуют с 24.02, а не спонсируют???)" - нагрузка на фонд оплаты труда будет 50%, 60, 73 или все 99? Может за трудодни и 150гр чёрного с лебедой в день будем мартены ММК Ильича и кварталы Бахмута отстраивать? У вас есть конкретные цифры?И у вас есть конкретные знакомые, которые с М 18/60 сдёрнули полным составом из своих барских хором в облцентрах(не с 0,7К в Селидово или Изюме) и теперь начали их продавать по причине ненужности за что дадут? Эйра с плиниусАми в пример не ставьте, он хер Реусу по бросовой цене ЯГ отдаст(или какому другому копейчужке)