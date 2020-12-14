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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:34
Навуходоносор написав:
Потреби у квадратах - це дуже умовна річ.
30 років назад на території УРСР проживало 52 млн чоловік, і житла всім вистачало.
Ніхто не жив на горищах чи в підвалах, як в часи Й.Сталіна чи М.Хрущова.
Це було, мені колеги по роботі колись розказували про Київ 1950-х років.
За 30 років набудували ще 30% до радянського жилфонду.
Людей стало вдвічі меньше, орієнтовно 26 млн.
Кому потрібен надлишок житла?
Немає населення - житло непотрібно.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 28 лип, 2023 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:35
baraka написав: Faceless написав:
Додамо сюди фактор того, що частина житла знищена кацапами, або воно недоступне через окупацію.
Виходить, що за таких обставин і такої низької бази, навіть якщо сотні тисяч людей виїхали назавжди
і продали/продадуть свою нерухомість, в нас до реального задоволення потреби в житлі ще дуже далеко.
вы в первую очередь обманываете себя.
уже не вернутся 3-4-5 млн, и, есть риск, что после войны выедет ещё столько же преимущественно трудоспособного населения.
Итого, после войны этот параметр скакнёт раза в 1,5 вверх.
Дальше. Недвигу покупают с избытков. У многих будут накапливаться избытки после оплаты еды, одежды, комуналки ? Да наша власть нас будет драть как липку (типа чтобы долги послевоенные отдать-распилить)
upd: О, забыл, прилично денег страны будет уходить на оружие, мы начнём ускоренными темпами довооружаться на случай повторного нападения после подписания перемирия. А значит меньше денег будет на плебс. А если не начнём довооружаться - то точно надо валить, нахера тогда тут недвига?
Про "сколько вернётся" не в курсе
По поводу продаж оставшимися - если в квартире жило 4чел, а выехало 2 или 3 из них(папа/сын 18+ остались) - это повод продавать 3-4К в Киеве/Харькове/Днепре/Запоре и покупать смарт у Долярчика в ипенях Львова?
Какое налогобложение по вашему будет по критерию "драть как липку на танки и отдачу кредитов(а нас кредитуют с 24.02, а не спонсируют???)" - нагрузка на фонд оплаты труда будет 50%, 60, 73 или все 99? Может за трудодни и 150гр чёрного с лебедой в день будем мартены ММК Ильича и кварталы Бахмута отстраивать? У вас есть конкретные цифры?
И у вас есть конкретные знакомые, которые с М 18/60 сдёрнули полным составом из своих барских хором в облцентрах(не с 0,7К в Селидово или Изюме) и теперь начали их продавать по причине ненужности за что дадут? Эйра с плиниусАми в пример не ставьте, он хер Реусу по бросовой цене ЯГ отдаст(или какому другому копейчужке)
Востаннє редагувалось барабашов
в П'ят 28 лип, 2023 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:40
Frant написав:
30 років назад на території УРСР проживало 52 млн чоловік, і житла всім вистачало.
а кто тогда жил в бараках, гостинках и комуналках? в сёлах и сейчас жилья всем хватает. даже с запасом.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:45
cherchiltank написав:
Вхід в нерухомість - десятки тисяч баксів - білет 30 баксів - ви що порівнюєте?
2700 это 30 долларов? смешно. вы так пишете как будто недвижимость покупается с зарплаты. Что-то продал, добавил, другое купил. Цена билета 2700 говорит, что добавлять вероятно есть что.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:49
rjkz написав:
Потому что кроме курортов там нечего делать.
Крым после аннексии подорожал вдвое, Севастополь почти втрое. До 14 года хрущи в Севасе стоили 20куе.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 28 лип, 2023 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:50
Frant написав: Навуходоносор написав:
Потреби у квадратах - це дуже умовна річ.
30 років назад на території УРСР проживало 52 млн чоловік, і житла всім вистачало.
Ніхто не жив на горищах чи в підвалах, як в часи Й.Сталіна чи М.Хрущова.
За .
Да, именно так и жили 30 лет назад, всем хватало всего, а особенно квадратных метров.
У меня большинство знакомых на то время жили двумя-тремя поколениями в одной квартире.
Сейчас ситуация куда лучше, но смотреть на официальну статистику квадратов на человека - глупо. Для начала нужно пересчитать население - в современных реалиях практически невозможно. Отнять отвалившиеся города типа лугандона, разрушенные вроде Бахмута, Марьинки, Угледара и многих более мелких, которые в сумме дадут значительную цифру уничтоженных кв м Возможно тогда и можно выйти на цифры приближённые к реальности, но работу придётся сделать колоссальную и только после войны.
Востаннє редагувалось hume
в П'ят 28 лип, 2023 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:55
vitaliiangel написав: rjkz написав:
Потому что кроме курортов там нечего делать.
Крым после аннексии подорожал вдвое, Севастополь почти втрое. До 14 года хрущи в Севасе стоили 20куе.
Вдвое это преувеличение, если брать юбк спрос действительно вырос, но прибавило процентов 20% максимум. Ипотека тоже сыграла роль. В севасе выросло возможно выше , после интереса со стороны кацапов многие скидывали квартиры в небольших пгт на юбк и пркупали в Севасе + туда приехало достаточно орковских вояк.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:21
Навуходоносор написав:Faceless, зізнайтеся, у недвигу влошилися?
Потреби у квадратах - це дуже умовна річ. Наприклад, у бараку або казармі цілком достатньо 4 квадратів на людину.
Не нервуйте, то я пошуткував (авторський суржик).
Основний рушійний фактор попиту - це наявність грошей і готовність їх вкладати на довгий строк.
Ось ці речі і варто аналізувати у контексті попиту на недвигу, пане вейпере;)
Я не вейпер, то був просто жарт.
Підняли питання щодо забезпеченості житлом - я писав саме з питання забезпеченості житлом. Він як був низький, так і досі залишився, і буде ще довго, незважаючи на набудоване останні роки
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:24
Frant написав: Навуходоносор написав:
Потреби у квадратах - це дуже умовна річ.
30 років назад на території УРСР проживало 52 млн чоловік, і житла всім вистачало.
Ніхто не жив на горищах чи в підвалах, як в часи Й.Сталіна чи М.Хрущова.
Це було, мені колеги по роботі колись розказували про Київ 1950-х років.
Та прям вистачало. По два-три покоління в одній квартирі жили, і коммуналки тоді ще були реальністю.
Не такий треш, як було, коли селилися на горищах, і сім'єю знімали "куток" в кімнаті, але до прийнятного рівня забезпечення житлом його треба подвоїти
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:24
Frant написав: барабашов написав:
По поводу продаж оставшимися - если в квартире жило 4чел, а выехало 2
Тим, що залишись - їм потрібні ще нові квартири в Києві чи Дніпрі?
Чи в Ірпені, Броварах - "неохрущі" на околицях???
vitaliiangel написав:
а кто тогда жил в бараках, гостинках и комуналках?
пан піхто.
Ти вже розібрався, що вигідніше і безпечніше - бойлер чи проточний обігрівач?
"Ума палата"
Новострой при росте гривни на руках и курсе не 60.... возможно и нужен
Кто то в нормальном месте и сталинку или панель купит, опять же кто то просто вложит лишнее и сдаст(только не надо про акции Теслы и криптовалюты замолаживать, какой нахрен у нас фондовый рынок?)
По Сеньке шапку и каждому.
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