Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Навуходоносор написав:Потреби у квадратах - це дуже умовна річ.
30 років назад на території УРСР проживало 52 млн чоловік, і житла всім вистачало. Ніхто не жив на горищах чи в підвалах, як в часи Й.Сталіна чи М.Хрущова. Це було, мені колеги по роботі колись розказували про Київ 1950-х років.
Та прям вистачало. По два-три покоління в одній квартирі жили, і коммуналки тоді ще були реальністю. Не такий треш, як було, коли селилися на горищах, і сім'єю знімали "куток" в кімнаті, але до прийнятного рівня забезпечення житлом його треба подвоїти
Не знаю как в столице, а в Днепре дореволюционный фонд в конце 80х был тотально коммуналки. И было полно общаг сталинок и хрущёвок при заводах и я сам даже жил с родителями в квартире в доме 28года, спроэктированном как коммуналка на три семьи(но мы и те люди с которыми мы на неё в 82м году разменялись жили сами в этой квартире). А расселяли такой фонд из критериев 8-9метров жилой на тело где то на выселках типа Трои 40 лет назад. Поэтому даже при двукратном падении населения слишком много метров на человека не будет, тем более в центральных районах облцентров.
барабашов написав:Не знаю как в столице, а в Днепре дореволюционный фонд в конце 80х был тотально коммуналки. И было полно общаг сталинок и хрущёвок при заводах и я сам даже жил с родителями в квартире в доме 28года, спроэктированном как коммуналка на три семьи(но мы и те люди с которыми мы на неё в 82м году разменялись жили сами в этой квартире). А расселяли такой фонд из критериев 8-9метров жилой на тело где то на выселках типа Трои 40 лет назад. Поэтому даже при двукратном падении населения слишком много метров на человека не будет, тем более в центральных районах облцентров.
І як я вже писав вище - це в абстрактних цифрах може бути "на 5 м2 на особу більше". А в реальності - хтось з тих, хто поїхав, ті квартири просто "законсервує", в розбитих і депресивних містах, навіть вціліле - покине, в селах повно просто покинутих хат, і буде ще більше. І виходить ніби "брутто" метрів стало більше, а потреби в житлі залишилися або й зросли. Навіть те, що набудували за останні 10 років, насправді, глобально не змінило рівень забезпеченості житлом. Житловий фонд Києва з 1995 по 2020 зріс з 47,9 млн м2 до 58,8 млн м2, або на 23%. Забезпеченість житлом зросла з 18,0 до 20,1 м2 на людину, менше ніж на 12%. І в ці цифри ще входять всілякі гуртожитки підприємств http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1