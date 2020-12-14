Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:36

Faceless написав: Frant написав: Навуходоносор написав: Потреби у квадратах - це дуже умовна річ. Потреби у квадратах - це дуже умовна річ.

30 років назад на території УРСР проживало 52 млн чоловік, і житла всім вистачало.

Ніхто не жив на горищах чи в підвалах, як в часи Й.Сталіна чи М.Хрущова.

Це було, мені колеги по роботі колись розказували про Київ 1950-х років.

30 років назад на території УРСР проживало 52 млн чоловік, і житла всім вистачало.Ніхто не жив на горищах чи в підвалах, як в часи Й.Сталіна чи М.Хрущова.Це було, мені колеги по роботі колись розказували про Київ 1950-х років.

Та прям вистачало. По два-три покоління в одній квартирі жили, і коммуналки тоді ще були реальністю.

Не такий треш, як було, коли селилися на горищах, і сім'єю знімали "куток" в кімнаті, але до прийнятного рівня забезпечення житлом його треба подвоїти Та прям вистачало. По два-три покоління в одній квартирі жили, і коммуналки тоді ще були реальністю.Не такий треш, як було, коли селилися на горищах, і сім'єю знімали "куток" в кімнаті, але до прийнятного рівня забезпечення житлом його треба подвоїти

Не знаю как в столице, а в Днепре дореволюционный фонд в конце 80х был тотально коммуналки. И было полно общаг сталинок и хрущёвок при заводах и я сам даже жил с родителями в квартире в доме 28года, спроэктированном как коммуналка на три семьи(но мы и те люди с которыми мы на неё в 82м году разменялись жили сами в этой квартире). А расселяли такой фонд из критериев 8-9метров жилой на тело где то на выселках типа Трои 40 лет назад. Поэтому даже при двукратном падении населения слишком много метров на человека не будет, тем более в центральных районах облцентров.