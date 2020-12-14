Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Навуходоносор написав:Потреби у квадратах - це дуже умовна річ.
30 років назад на території УРСР проживало 52 млн чоловік, і житла всім вистачало. Ніхто не жив на горищах чи в підвалах, як в часи Й.Сталіна чи М.Хрущова. Це було, мені колеги по роботі колись розказували про Київ 1950-х років.
Та прям вистачало. По два-три покоління в одній квартирі жили, і коммуналки тоді ще були реальністю. Не такий треш, як було, коли селилися на горищах, і сім'єю знімали "куток" в кімнаті, але до прийнятного рівня забезпечення житлом його треба подвоїти
Не знаю как в столице, а в Днепре дореволюционный фонд в конце 80х был тотально коммуналки. И было полно общаг сталинок и хрущёвок при заводах и я сам даже жил с родителями в квартире в доме 28года, спроэктированном как коммуналка на три семьи(но мы и те люди с которыми мы на неё в 82м году разменялись жили сами в этой квартире). А расселяли такой фонд из критериев 8-9метров жилой на тело где то на выселках типа Трои 40 лет назад. Поэтому даже при двукратном падении населения слишком много метров на человека не будет, тем более в центральных районах облцентров.
барабашов написав:Не знаю как в столице, а в Днепре дореволюционный фонд в конце 80х был тотально коммуналки. И было полно общаг сталинок и хрущёвок при заводах и я сам даже жил с родителями в квартире в доме 28года, спроэктированном как коммуналка на три семьи(но мы и те люди с которыми мы на неё в 82м году разменялись жили сами в этой квартире). А расселяли такой фонд из критериев 8-9метров жилой на тело где то на выселках типа Трои 40 лет назад. Поэтому даже при двукратном падении населения слишком много метров на человека не будет, тем более в центральных районах облцентров.
І як я вже писав вище - це в абстрактних цифрах може бути "на 5 м2 на особу більше". А в реальності - хтось з тих, хто поїхав, ті квартири просто "законсервує", в розбитих і депресивних містах, навіть вціліле - покине, в селах повно просто покинутих хат, і буде ще більше. І виходить ніби "брутто" метрів стало більше, а потреби в житлі залишилися або й зросли. Навіть те, що набудували за останні 10 років, насправді, глобально не змінило рівень забезпеченості житлом. Житловий фонд Києва з 1995 по 2020 зріс з 47,9 млн м2 до 58,8 млн м2, або на 23%. Забезпеченість житлом зросла з 18,0 до 20,1 м2 на людину, менше ніж на 12%. І в ці цифри ще входять всілякі гуртожитки підприємств http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1
Zebra написав:То есть сейчас на одного человека в Украине приходится 21 метр жилой площади.
По аналогії, зараз по статистиці в Україні 1 автомобіль на 5 людей.
Суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова та членів його сім’ї.
Джерело: пресслужба ДБР
Деталі: Серед арештованого майна:
Земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області Два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв м Домоволодіння в Одесі площею 78,5 га Дві квартири та 1/3 квартири в Одесі Автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску Автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску Автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску Автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року Автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску Автомобіль Audi A6, 1999 року випуску та інше.
Zebra написав:То есть сейчас на одного человека в Украине приходится 21 метр жилой площади. В Германии в 2 раза больше. В Америке в 3.5 раза больше.
а как вы посчитали, что в Украине на 1 чел приходится 21 кв.м. ? Какую численность населения брали ? А какую численность населения брали после войны, когда границы откроют ? А что если численность населения будет 20-25 млн через год-два как границы откроют ?
А почему вы сравниваете только с Германией и Америкой ? Где Швейцария ? Почему не сравниваете с менее развитыми странами ? Почему не сравниваете нашу страну со странами в нашем же ешелоне ?
Потому что случайно подслушанный на балконе разговор переселенки из Луганской области открыл Истину.
Faceless написав:Додамо сюди фактор того, що частина житла знищена кацапами, або воно недоступне через окупацію. Виходить, що за таких обставин і такої низької бази, навіть якщо сотні тисяч людей виїхали назавжди і продали/продадуть свою нерухомість, в нас до реального задоволення потреби в житлі ще дуже далеко.
вы в первую очередь обманываете себя.
уже не вернутся 3-4-5 млн, и, есть риск, что после войны выедет ещё столько же преимущественно трудоспособного населения.
Итого, после войны этот параметр скакнёт раза в 1,5 вверх.
Дальше. Недвигу покупают с избытков. У многих будут накапливаться избытки после оплаты еды, одежды, комуналки ? Да наша власть нас будет драть как липку (типа чтобы долги послевоенные отдать-распилить)
upd: О, забыл, прилично денег страны будет уходить на оружие, мы начнём ускоренными темпами довооружаться на случай повторного нападения после подписания перемирия. А значит меньше денег будет на плебс. А если не начнём довооружаться - то точно надо валить, нахера тогда тут недвига?
Вопрос философский. Максим когда-то написал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ) Но война с 2014 года и он ввалил все что заработал вместе с женой в концептуальный овноблок. "Мыши кололись, плакали, но продолжали грызть кактус" (с). Народная забава для адептов дорожая КРЖН недвиги Что-бы не случилось - покупай бетон, буитокадаражать. Тут уже написали выще, что ничего страшного если по Киеву шарахнут ЯО. Я так понимаю, цены на концептуальный бетон только вверх пойдут. Такая фишка - жилье еще и светится.