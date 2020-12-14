Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:20

Faceless написав: Ви й самі не можете знати, скільки не повернеться - мільйон, чи, три, чи більше. Думаю, вони самі поки не готові відповісти.

Ви й самі не можете знати, скільки не повернеться - мільйон, чи, три, чи більше. Думаю, вони самі поки не готові відповісти.

я точно не знаю, но имею представление о порядке цифр (для этого можно просто почитать аналитегов, пообщаться со знакомыми, почитать форумы, посмотреть зарубежную и нашу стату и т.д).у вас же даже и близко никаких реальных допущений, ни понимания рисков, никаких расчётов, никакого копания в историях-аналогиях (просто ответьте себе/нам - что было после других войн, сделайте обзор для нас), вообще никакого осмысления текущей ситуации и никакого желания хоть представить варианты будущего в Украине.если бы вопрос был не о инвестировании, а о жилье которое нужно тут и сейчас - ну ок, надо так надо - покупаем.но, вы смотрите с точки зрения инвестирования. Так вот, имхо, risk/reward ratio для бетона в Киеве в следующие 1-3 года всё ещё будет плохим.я для себя вероятности расставил и принял соответствующую стратегию. Вы же не построили никаких вероятностей, не рассмотрели никаких вариантов развития ситуации, но рискнёте своим баблом просто потому, что так принято. Ну ок.