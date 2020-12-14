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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:27
baraka написав:
Так вот, имхо, risk/reward ratio для бетона в Киеве в следующие 1-3 года всё ещё будет плохим.
Після 2014 року ціни первинки КРЖН - падали 3 роки, вторинки - 4 роки.
Мінімум цін ми побачимо нескоро.
Проте - він буде.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:33
Frant написав: baraka написав:
Так вот, имхо, risk/reward ratio для бетона в Киеве в следующие 1-3 года всё ещё будет плохим.
Після 2014 року ціни первинки КРЖН - падали 3 роки, вторинки - 4 роки.
Мінімум цін ми побачимо нескоро.
Проте - він буде.
вопрос: учитывая масштаб случившегося (по сравнению с 2014) - можно ли ожидать, что эта цифра сейчас будет другой ? Если да - то на сколько ? В какую сторону ?
Востаннє редагувалось baraka
в П'ят 28 лип, 2023 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:33
baraka написав:
я точно не знаю, но имею представление о порядке цифр (для этого можно просто почитать аналитегов, пообщаться со знакомыми, почитать форумы, посмотреть зарубежную и нашу стату и т.д).
у вас же даже и близко никаких реальных допущений, ни понимания рисков, никаких расчётов, никакого копания в историях-аналогиях (просто ответьте себе/нам - что было после других войн, сделайте обзор для нас), вообще никакого осмысления текущей ситуации и никакого желания хоть представить варианты будущего в Украине.
Ну звісно, це ж тільки у вас є знайомі, зрадо... точніше аналітики, а більше ніхто нічого не знає і не бачив, на вулицю не виходить.
100500 мільйонів поїхали і ніхто не повернеться, ми всі обов'язково помремо
Ви ще до франта приєднайтеся, а то він восьмий рік скиглить і скавучить у кутку сам один
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:37
Faceless написав: baraka написав:
я точно не знаю, но имею представление о порядке цифр (для этого можно просто почитать аналитегов, пообщаться со знакомыми, почитать форумы, посмотреть зарубежную и нашу стату и т.д).
у вас же даже и близко никаких реальных допущений, ни понимания рисков, никаких расчётов, никакого копания в историях-аналогиях (просто ответьте себе/нам - что было после других войн, сделайте обзор для нас), вообще никакого осмысления текущей ситуации и никакого желания хоть представить варианты будущего в Украине.
Ну звісно, це ж тільки у вас є знайомі, зрадо... точніше аналітики, а більше ніхто нічого не знає і не бачив, на вулицю не виходить.
100500 мільйонів поїхали і ніхто не повернеться, ми всі обов'язково помремо
Ви ще до франта приєднайтеся, а то він восьмий рік скиглить і скавучить у кутку сам один
это не конструктивный разговор.
я вас покритиковал, ожидаю что-то интересное, какой-то текст, допущения, цифры. То, куда вы вложите свой труд чтобы доказать что не всё так плохо.
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baraka
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:58
Faceless написав: baraka написав:
я точно не знаю, но имею представление о порядке цифр (для этого можно просто почитать аналитегов, пообщаться со знакомыми, почитать форумы, посмотреть зарубежную и нашу стату и т.д).
у вас же даже и близко никаких реальных допущений, ни понимания рисков, никаких расчётов, никакого копания в историях-аналогиях (просто ответьте себе/нам - что было после других войн, сделайте обзор для нас), вообще никакого осмысления текущей ситуации и никакого желания хоть представить варианты будущего в Украине.
Ну звісно, це ж тільки у вас є знайомі, зрадо... точніше аналітики, а більше ніхто нічого не знає і не бачив, на вулицю не виходить.
100500 мільйонів поїхали і ніхто не повернеться, ми всі обов'язково помремо
Ви ще до франта приєднайтеся, а то він восьмий рік скиглить і скавучить у кутку сам один
А тепер скажіть де забетонувалися Трібека, Ріспект, Прохожий? Ще чекаємо камінг-аут від максима про Відень. Чому вони обирають закордон замість КРЖН?
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BIGor
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:14
BIGor написав: Faceless написав: baraka написав:
я точно не знаю, но имею представление о порядке цифр (для этого можно просто почитать аналитегов, пообщаться со знакомыми, почитать форумы, посмотреть зарубежную и нашу стату и т.д).
у вас же даже и близко никаких реальных допущений, ни понимания рисков, никаких расчётов, никакого копания в историях-аналогиях (просто ответьте себе/нам - что было после других войн, сделайте обзор для нас), вообще никакого осмысления текущей ситуации и никакого желания хоть представить варианты будущего в Украине.
Ну звісно, це ж тільки у вас є знайомі, зрадо... точніше аналітики, а більше ніхто нічого не знає і не бачив, на вулицю не виходить.
100500 мільйонів поїхали і ніхто не повернеться, ми всі обов'язково помремо
Ви ще до франта приєднайтеся, а то він восьмий рік скиглить і скавучить у кутку сам один
А тепер скажіть де забетонувалися Трібека, Ріспект, Прохожий? Ще чекаємо камінг-аут від максима про Відень. Чому вони обирають закордон замість КРЖН?
Тому що в Зах. Європі нерухомість лише зростає в ціні.
В Україні - ціни нерухомості сильно коливаєються.
Можна вкластись, а потім 100 років відбивати вкладене.
Тому треба чітко розуміти, коли є сенс входити на цей ринок, а коли - ні.
І найближчі 2-3 роки заходити однозначно не варто.
Хіба що недорогі об,єкти, ціною до 50 000, за 3/4 від нинішньої ціни.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 28 лип, 2023 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:16
vitaliiangel написав: rjkz написав:
Потому что кроме курортов там нечего делать.
Крым после аннексии подорожал вдвое, Севастополь почти втрое. До 14 года хрущи в Севасе стоили 20куе.
ЧТо-то я не интересуюсь там недвигой, поэтому не могу прокомментировать.
Могу предположить.
В рп есть определенные категории, которые считают обязательным иметь недвигу у моря. И у них есть на это бабло. И их много.
И они-же покупают недвигу в Болгарии, Испании, Майами.
Когда открылся рынок Крыма, то туда ца победнее влезла по самые помидоры.
"Совсем не хочу уезжать из Крыма, тут все так дущевно, по-домашнему"
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:17
BIGor написав: Faceless написав: baraka написав:
я точно не знаю, но имею представление о порядке цифр (для этого можно просто почитать аналитегов, пообщаться со знакомыми, почитать форумы, посмотреть зарубежную и нашу стату и т.д).
у вас же даже и близко никаких реальных допущений, ни понимания рисков, никаких расчётов, никакого копания в историях-аналогиях (просто ответьте себе/нам - что было после других войн, сделайте обзор для нас), вообще никакого осмысления текущей ситуации и никакого желания хоть представить варианты будущего в Украине.
Ну звісно, це ж тільки у вас є знайомі, зрадо... точніше аналітики, а більше ніхто нічого не знає і не бачив, на вулицю не виходить.
100500 мільйонів поїхали і ніхто не повернеться, ми всі обов'язково помремо
Ви ще до франта приєднайтеся, а то він восьмий рік скиглить і скавучить у кутку сам один
А тепер скажіть де забетонувалися Трібека, Ріспект, Прохожий? Ще чекаємо камінг-аут від максима про Відень. Чому вони обирають закордон замість КРЖН?
Може тому, що у них в Києві і так вже багато тої нерухомості? Я особисто шкодую, що не взяв 2 к за 60 кує в 19-му і блізняк за 160 в 21-му, коли родина бетонувалась в Кракові і хотіла мене сусідом) Ходив сміявся, казав нахіба мені задуп’я Кракова, краще на Печерську забетонуватись. Столиця і все таке.
Тепер якраз живу в тій двушці ( родина купляла, щоб жити на пенсії, до неї ще треба дожити). Зараз така квартира коштує порядка 700-750 зт, але поїзд пішов. Блізняк, до речі, теж додав у вартості, під 1 млн зт коштує зараз.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:20
Прохожий написав: beee написав:
Щель внизу слева у пола это стеновой трап геберит
это понятно
но
почему не во всю ширину душкабины?
бюджет усыхает?
Трап заложен ещё до войны.
И они бывают шириной только 500 мм
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:23
Faceless написав: rjkz написав:
Тут уже написали выще, что ничего страшного если по Киеву шарахнут ЯО.
Бо в якості будівництва того, що пережило ядерний вибух, вже сумнівів не буде. Не пожовкне і не відвалиться (с)
И будет светиться.
Можно будет на освещении экономить.
Профит.
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