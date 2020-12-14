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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11090110911109211093
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сегодня неожиданно звонил довоенный покупатель севена - дед, гражданин Израиля, кстати.
Просит чертежи шкафов. Возвращается на малую родину
А вы грите, никто не вернётся.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:28

  beee написав:Просит чертежи шкафов. Возвращается на малую родину
не давайте он их потом в Израиле будет продавать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  beee написав:Сегодня неожиданно звонил довоенный покупатель севена - дед, гражданин Израиля, кстати.
Просит чертежи шкафов. Возвращается на малую родину
А вы грите, никто не вернётся.

Бєєє, вже війна закінчилась? :mrgreen:
Ну есессно. Довоенные налоги вернули? Значит уже прошел год после войны. Так сказав найвеличніший
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:35

  барабашов написав:
  rjkz написав:
  baraka написав:
вы в первую очередь обманываете себя.

уже не вернутся 3-4-5 млн, и, есть риск, что после войны выедет ещё столько же преимущественно трудоспособного населения.

Итого, после войны этот параметр скакнёт раза в 1,5 вверх.

Дальше. Недвигу покупают с избытков. У многих будут накапливаться избытки после оплаты еды, одежды, комуналки ? Да наша власть нас будет драть как липку (типа чтобы долги послевоенные отдать-распилить)

upd: О, забыл, прилично денег страны будет уходить на оружие, мы начнём ускоренными темпами довооружаться на случай повторного нападения после подписания перемирия. А значит меньше денег будет на плебс. А если не начнём довооружаться - то точно надо валить, нахера тогда тут недвига?


Вопрос философский.
Максим когда-то написал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ)
Но война с 2014 года и он ввалил все что заработал вместе с женой в концептуальный овноблок.
"Мыши кололись, плакали, но продолжали грызть кактус" (с).
Народная забава для адептов дорожая КРЖН недвиги
Что-бы не случилось - покупай бетон, буитокадаражать.
Тут уже написали выще, что ничего страшного если по Киеву шарахнут ЯО.
Я так понимаю, цены на концептуальный бетон только вверх пойдут.
Такая фишка - жилье еще и светится. :mrgreen:

Вообще скрепанутые мечтают шарахнуть Сарматом по Лондону и Вашингтону
А там и Нью Йорку десяток другой мегатонн перепадёт
Николай, скажите - а снимать аппарты(ну не в хруще ж вонючем Эйру с дитём жить) во время войны и кормить лендлорда некисло и по первому его звонку оттуда валить и новые 4К с Милле и Гройе искать - это уже не клиника а найс унд гуд?


Ну, давайте поиграем в угадайку.
1. Предположим, пидаращка рещит таки устроить армагедец.
Ей в принципе пофиг куда фигачить. По Киеву если фиганет, то и Пэтриоты не сильно помогут. Ну будет взрыв не на поверхности, а в воздухе - мало пе покажется. Если по Ландону или Вашингтону, то подлетное время больше намного и, в случае с Вашингтоном, лететь оно будет через Арктику и Канаду. В Канаде и на Аляске стоят системы ПРО. Учитывая, что даже Пэтриоты сбивают Кинжалы, с такими целями как Сармат более серьезная ПРО справится. Возможно Арктика будет серьезно загрязнега радиоактивными элементами.
2. Что лучше во время войны - тратися на аренду, но сохраняя основной капитал и быть мобильным или ввалить все в овноблок и быть к нему привязанным, сидеть, смотреть в панорамное окно и гадать когда в него прилетит шахед?
rjkz
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  #<1 ... 11090110911109211093
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