Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:35

барабашов написав: rjkz написав: baraka написав:

вы в первую очередь обманываете себя.



уже не вернутся 3-4-5 млн, и, есть риск, что после войны выедет ещё столько же преимущественно трудоспособного населения.



Итого, после войны этот параметр скакнёт раза в 1,5 вверх.



Дальше. Недвигу покупают с избытков. У многих будут накапливаться избытки после оплаты еды, одежды, комуналки ? Да наша власть нас будет драть как липку (типа чтобы долги послевоенные отдать-распилить)



upd: О, забыл, прилично денег страны будет уходить на оружие, мы начнём ускоренными темпами довооружаться на случай повторного нападения после подписания перемирия. А значит меньше денег будет на плебс. А если не начнём довооружаться - то точно надо валить, нахера тогда тут недвига? вы в первую очередь обманываете себя.уже не вернутся 3-4-5 млн, и, есть риск, что после войны выедет ещё столько же преимущественно трудоспособного населения.Итого, после войны этот параметр скакнёт раза в 1,5 вверх.Дальше. Недвигу покупают с избытков. У многих будут накапливаться избытки после оплаты еды, одежды, комуналки ? Да наша власть нас будет драть как липку (типа чтобы долги послевоенные отдать-распилить)upd: О, забыл, прилично денег страны будет уходить на оружие, мы начнём ускоренными темпами довооружаться на случай повторного нападения после подписания перемирия. А значит меньше денег будет на плебс. А если не начнём довооружаться - то точно надо валить, нахера тогда тут недвига?



Вопрос философский.

Максим когда-то написал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ)

Но война с 2014 года и он ввалил все что заработал вместе с женой в концептуальный овноблок.

"Мыши кололись, плакали, но продолжали грызть кактус" (с).

Народная забава для адептов дорожая КРЖН недвиги

Что-бы не случилось - покупай бетон, буитокадаражать.

Тут уже написали выще, что ничего страшного если по Киеву шарахнут ЯО.

Я так понимаю, цены на концептуальный бетон только вверх пойдут.

Такая фишка - жилье еще и светится. Вопрос философский.Максим когда-то написал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ)Но война с 2014 года и он ввалил все что заработал вместе с женой в концептуальный овноблок."Мыши кололись, плакали, но продолжали грызть кактус" (с).Народная забава для адептов дорожая КРЖН недвигиЧто-бы не случилось - покупай бетон, буитокадаражать.Тут уже написали выще, что ничего страшного если по Киеву шарахнут ЯО.Я так понимаю, цены на концептуальный бетон только вверх пойдут.Такая фишка - жилье еще и светится.

Вообще скрепанутые мечтают шарахнуть Сарматом по Лондону и Вашингтону

А там и Нью Йорку десяток другой мегатонн перепадёт

Николай, скажите - а снимать аппарты(ну не в хруще ж вонючем Эйру с дитём жить) во время войны и кормить лендлорда некисло и по первому его звонку оттуда валить и новые 4К с Милле и Гройе искать - это уже не клиника а найс унд гуд? Вообще скрепанутые мечтают шарахнуть Сарматом по Лондону и ВашингтонуА там и Нью Йорку десяток другой мегатонн перепадётНиколай, скажите - а снимать аппарты(ну не в хруще ж вонючем Эйру с дитём жить) во время войны и кормить лендлорда некисло и по первому его звонку оттуда валить и новые 4К с Милле и Гройе искать - это уже не клиника а найс унд гуд?

Ну, давайте поиграем в угадайку.1. Предположим, пидаращка рещит таки устроить армагедец.Ей в принципе пофиг куда фигачить. По Киеву если фиганет, то и Пэтриоты не сильно помогут. Ну будет взрыв не на поверхности, а в воздухе - мало пе покажется. Если по Ландону или Вашингтону, то подлетное время больше намного и, в случае с Вашингтоном, лететь оно будет через Арктику и Канаду. В Канаде и на Аляске стоят системы ПРО. Учитывая, что даже Пэтриоты сбивают Кинжалы, с такими целями как Сармат более серьезная ПРО справится. Возможно Арктика будет серьезно загрязнега радиоактивными элементами.2. Что лучше во время войны - тратися на аренду, но сохраняя основной капитал и быть мобильным или ввалить все в овноблок и быть к нему привязанным, сидеть, смотреть в панорамное окно и гадать когда в него прилетит шахед?