Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
baraka написав: вы в первую очередь обманываете себя.
уже не вернутся 3-4-5 млн, и, есть риск, что после войны выедет ещё столько же преимущественно трудоспособного населения.
Итого, после войны этот параметр скакнёт раза в 1,5 вверх.
Дальше. Недвигу покупают с избытков. У многих будут накапливаться избытки после оплаты еды, одежды, комуналки ? Да наша власть нас будет драть как липку (типа чтобы долги послевоенные отдать-распилить)
upd: О, забыл, прилично денег страны будет уходить на оружие, мы начнём ускоренными темпами довооружаться на случай повторного нападения после подписания перемирия. А значит меньше денег будет на плебс. А если не начнём довооружаться - то точно надо валить, нахера тогда тут недвига?
Вопрос философский. Максим когда-то написал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ) Но война с 2014 года и он ввалил все что заработал вместе с женой в концептуальный овноблок. "Мыши кололись, плакали, но продолжали грызть кактус" (с). Народная забава для адептов дорожая КРЖН недвиги Что-бы не случилось - покупай бетон, буитокадаражать. Тут уже написали выще, что ничего страшного если по Киеву шарахнут ЯО. Я так понимаю, цены на концептуальный бетон только вверх пойдут. Такая фишка - жилье еще и светится.
Вообще скрепанутые мечтают шарахнуть Сарматом по Лондону и Вашингтону А там и Нью Йорку десяток другой мегатонн перепадёт Николай, скажите - а снимать аппарты(ну не в хруще ж вонючем Эйру с дитём жить) во время войны и кормить лендлорда некисло и по первому его звонку оттуда валить и новые 4К с Милле и Гройе искать - это уже не клиника а найс унд гуд?
Ну, давайте поиграем в угадайку. 1. Предположим, пидаращка рещит таки устроить армагедец. Ей в принципе пофиг куда фигачить. По Киеву если фиганет, то и Пэтриоты не сильно помогут. Ну будет взрыв не на поверхности, а в воздухе - мало пе покажется. Если по Ландону или Вашингтону, то подлетное время больше намного и, в случае с Вашингтоном, лететь оно будет через Арктику и Канаду. В Канаде и на Аляске стоят системы ПРО. Учитывая, что даже Пэтриоты сбивают Кинжалы, с такими целями как Сармат более серьезная ПРО справится. Возможно Арктика будет серьезно загрязнега радиоактивными элементами. 2. Что лучше во время войны - тратися на аренду, но сохраняя основной капитал и быть мобильным или ввалить все в овноблок и быть к нему привязанным, сидеть, смотреть в панорамное окно и гадать когда в него прилетит шахед?
vitaliiangel написав:хроники зубожиння. поезд Одесса Харьков, на завтра одно свободное место цена 2700
Наш народ не боится никаких цен. Деньги обесцениваются со скоростью звука. До войны св Одесса Харьков стоил как 1300. Самолёт 900. По недвижимости сейчас дно. не может всё вокруг дорожать, а недвижимость дешеветь. О том, как у людей "нет денег" пример с ценой билета.
Вхід в нерухомість - десятки тисяч баксів - білет 30 баксів - ви що порівнюєте?
Ехал в Германии на днях на скором поезде с Лейпцига в Єрфурт, где то около 200 км. Вагонов под 20, все забито на 98 процентов, ели нашел место.
Стоимость 54 евро. Так что радуйтесь дешевизне билетов в Украине.
Faceless написав:І як я вже писав вище - це в абстрактних цифрах може бути "на 5 м2 на особу більше". А в реальності - хтось з тих, хто поїхав, ті квартири просто "законсервує", в розбитих і депресивних містах, навіть вціліле - покине, в селах повно просто покинутих хат, і буде ще більше. І виходить ніби "брутто" метрів стало більше, а потреби в житлі залишилися або й зросли. Навіть те, що набудували за останні 10 років, насправді, глобально не змінило рівень забезпеченості житлом. Житловий фонд Києва з 1995 по 2020 зріс з 47,9 млн м2 до 58,8 млн м2, або на 23%. Забезпеченість житлом зросла з 18,0 до 20,1 м2 на людину, менше ніж на 12%. І в ці цифри ще входять всілякі гуртожитки підприємств http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1
Вы даёте правильную и полезную ссылку, но только не хотите замечать очень важный момент - изменение методики. примечание 4 "Різниця у показниках за 2020 рік, у порівнянні з попередніми звітними періодами, пов’язана зі змінами у методології проведення державного статистичного спостереження, у зв’язку з чим не звітували одиниці із середньою кількістю працівників менше 10 осіб."
по сути там с 1995 по 2018 был рост с 18 до 21.8 м на человека (или 21%) причём обратите внимание на 2015 - 22,6 м/ чел ( или 25%) затем как понимаю снижение произошло за счёт приехавших Луганска и Донецка а дальше сюр - они просто выкинули из расчёта 90.000 квартир кстати сейчас на одном сайте объявлений на продажу выставлено примерно 30.000 хат, т.е. посути 3% владельцов уже хотят и готовы поменять их на фиатные деньги.
Faceless написав:І як я вже писав вище - це в абстрактних цифрах може бути "на 5 м2 на особу більше". А в реальності - хтось з тих, хто поїхав, ті квартири просто "законсервує", в розбитих і депресивних містах, навіть вціліле - покине, в селах повно просто покинутих хат, і буде ще більше. І виходить ніби "брутто" метрів стало більше, а потреби в житлі залишилися або й зросли. Навіть те, що набудували за останні 10 років, насправді, глобально не змінило рівень забезпеченості житлом. Житловий фонд Києва з 1995 по 2020 зріс з 47,9 млн м2 до 58,8 млн м2, або на 23%. Забезпеченість житлом зросла з 18,0 до 20,1 м2 на людину, менше ніж на 12%. І в ці цифри ще входять всілякі гуртожитки підприємств http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1
Вы даёте правильную и полезную ссылку, но только не хотите замечать очень важный момент - изменение методики. примечание 4 "Різниця у показниках за 2020 рік, у порівнянні з попередніми звітними періодами, пов’язана зі змінами у методології проведення державного статистичного спостереження, у зв’язку з чим не звітували одиниці із середньою кількістю працівників менше 10 осіб."
по сути там с 1995 по 2018 был рост с 18 до 21.8 м на человека (или 21%) причём обратите внимание на 2015 - 22,6 м/ чел ( или 25%) затем как понимаю снижение произошло за счёт приехавших Луганска и Донецка а дальше сюр - они просто выкинули из расчёта 90.000 квартир кстати сейчас на одном сайте объявлений на продажу выставлено примерно 30.000 хат, т.е. посути 3% владельцов уже хотят и готовы поменять их на фиатные деньги.
Бачив я ті зноски. Можливості привести цифри до одної методики в мене немає, та й нема сенсу. Оті їх зміни кардинально не міняють результат. Що саме вони викинули з розрахунку насправді не дуже зрозуміло, написано, це дані підприємств. Що то за квартири, чи то взагалі квартири, чи то койкомісця якісь в гуртожитках? Щодо об'яв. Кількість об' яв не дорівнює кількості хат на продаж, спитайте в Бараки. З тих 30 тисяч реально квартир, без фейків і дублів може бути буквально кілька тисяч. А хто і наскільки готовий поміняти ткж питання, зараз кура об'яв спливає нових з цінами 2021 року. Це не готовність продати, це так, помацати ринок.
Faceless написав:. Можливості привести цифри до одної методики в мене немає, та й нема сенсу. Оті їх зміни кардинально не міняють результат.
Вы явно себя недооцениваете. Боксёр вроде даёт периодически инфу - про транспорт, про школьников, про вернувшихся, про беженцев. Для успешного ИТишника - там довольно простая задача на логику с уравнениями максимум с двумя неизвестными.
Frant написав:У мене два знайомих єврея виїхали на днях в Ізраїль. Житло своє в К. - виставили на продажу.
у родствеников 2 хаты в Киеве одна панелька в хорошем районе и новострой в том же. живут сначала войны на даче - 1.5 часа езды от Киева. приезжают в Киев максимум на 7-10 дней в три месяца. квартиры не сдаются и не продаются. Вот тут у меня иногда возникает вопрос - они попрнежнему киевляни?