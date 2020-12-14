Frant написав:
У мене два знайомих єврея виїхали на днях в Ізраїль.
Житло своє в К. - виставили на продажу.
Так що баланс негативний.
Чому зараз ?
Бо в березні 2022 активно допомогали виїзжати. Сам знаю
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:04
Чому зараз ?
Бо в березні 2022 активно допомогали виїзжати. Сам знаю
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