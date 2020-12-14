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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11091110921109311094
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:04

  Frant написав:
  beee написав:Сегодня неожиданно звонил довоенный покупатель севена - дед, гражданин Израиля, кстати.
Просит чертежи шкафов. Возвращается на малую родину
А вы грите, никто не вернётся.

У мене два знайомих єврея виїхали на днях в Ізраїль.
Житло своє в К. - виставили на продажу.
Так що баланс негативний.

Чому зараз ?

Бо в березні 2022 активно допомогали виїзжати. Сам знаю
pesikot
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  #<1 ... 11091110921109311094
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