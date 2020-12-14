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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11091110921109311094
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А в мене два знайомих єврея + 1 єврей на 5 місяці, знаходячись в іншому єврею, приїхали в Україну.
4:2
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:34

Раз истории про евреев)) То у меня тоже есть интересный персонаж. В 1993 он уехал в Израиль. В 2001 году вернулся, замутил бизнес. Был оч. успешен. Накупил много недвиги. Встретил его в июле 2021 года, говорит, что недвижимость всю продал, бизнес свернул, деньги вывел. Сказал, что Украина накануне большого шухера(с) (дословно). Я не поверил, и дальше продолжал планировать свою жизнь и развивал бизнес.
reus
 
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