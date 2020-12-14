А в мене два знайомих єврея + 1 єврей на 5 місяці, знаходячись в іншому єврею, приїхали в Україну.
4:2
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:15
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А в мене два знайомих єврея + 1 єврей на 5 місяці, знаходячись в іншому єврею, приїхали в Україну.
4:2
Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:34
Раз истории про евреев)) То у меня тоже есть интересный персонаж. В 1993 он уехал в Израиль. В 2001 году вернулся, замутил бизнес. Был оч. успешен. Накупил много недвиги. Встретил его в июле 2021 года, говорит, что недвижимость всю продал, бизнес свернул, деньги вывел. Сказал, что Украина накануне большого шухера(с) (дословно). Я не поверил, и дальше продолжал планировать свою жизнь и развивал бизнес.
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