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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11092110931109411095>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А в мене два знайомих єврея + 1 єврей на 5 місяці, знаходячись в іншому єврею, приїхали в Україну.
4:2
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:34

Раз истории про евреев)) То у меня тоже есть интересный персонаж. В 1993 он уехал в Израиль. В 2001 году вернулся, замутил бизнес. Был оч. успешен. Накупил много недвиги. Встретил его в июле 2021 года, говорит, что недвижимость всю продал, бизнес свернул, деньги вывел. Сказал, что Украина накануне большого шухера(с) (дословно). Я не поверил, и дальше продолжал планировать свою жизнь и развивал бизнес.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:56

В мене тут питання >>>

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

І, до речі, повернувся з відпустки... зробивши довіреність на дружину, щоб змогла без мене підписати Основний договір купівлі квіточки, яку мають здати до кінця цього року.
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 28 лип, 2023 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:01

  reus написав:Раз истории про евреев)) То у меня тоже есть интересный персонаж. В 1993 он уехал в Израиль. В 2001 году вернулся, замутил бизнес. Был оч. успешен. Накупил много недвиги. Встретил его в июле 2021 года, говорит, что недвижимость всю продал, бизнес свернул, деньги вывел. Сказал, что Украина накануне большого шухера(с) (дословно). Я не поверил, и дальше продолжал планировать свою жизнь и развивал бизнес.
"Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно" ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:06

  flysoulfly написав:
  reus написав:Раз истории про евреев)) То у меня тоже есть интересный персонаж. В 1993 он уехал в Израиль. В 2001 году вернулся, замутил бизнес. Был оч. успешен. Накупил много недвиги. Встретил его в июле 2021 года, говорит, что недвижимость всю продал, бизнес свернул, деньги вывел. Сказал, что Украина накануне большого шухера(с) (дословно). Я не поверил, и дальше продолжал планировать свою жизнь и развивал бизнес.
"Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно" ©

Думаю, что с его капиталом, он может давно выходить на заслуженный сытый отдых. Но он всегда был активным. Сейчас он во Франции, чем занимается, я не интересовался.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:09

В Дніпрі попадання російської ракети в нову багатоповерхівку.
Нерухомість в умовах війни - сумнівна цінність.
Люди, їх життя - так!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:16

  Frant написав:В Дніпрі попадання російської ракети в нову багатоповерхівку.
Нерухомість в умовах війни - сумнівна цінність.
Люди, їх життя - так!

Кожен впевнений, що його квіточці нічого не загрожує. Людина до всього звикає, тому загроза ракетного обстрілу - це не аргумент для зниження хотєлок. А от девальвація гривні завжди була аргументом.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:21

Повернення Будулая©

Тут вже липень добігає кінця... А як там наш Віденський воїн? Вже приїхав в Україну, чи ще допиває філіжанку віденської кави в аеропорту? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Успіх написав:Тут вже липень добігає кінця... А як там наш Віденський воїн? Вже приїхав в Україну, чи ще допиває філіжанку віденської кави в аеропорту? :)
Писав, що вже в Києві
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:27

  reus написав:
  Frant написав:В Дніпрі попадання російської ракети в нову багатоповерхівку.
Нерухомість в умовах війни - сумнівна цінність.
Люди, їх життя - так!

Кожен впевнений, що його квіточці нічого не загрожує. Людина до всього звикає, тому загроза ракетного обстрілу - це не аргумент для зниження хотєлок. А от девальвація гривні завжди була аргументом.

Рашисти попали ракетою в модний гарний сучасний комплекс. Знищено декілька квартир на верхніх поверхах.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 28 лип, 2023 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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