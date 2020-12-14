А в мене два знайомих єврея + 1 єврей на 5 місяці, знаходячись в іншому єврею, приїхали в Україну.
4:2
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:15
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А в мене два знайомих єврея + 1 єврей на 5 місяці, знаходячись в іншому єврею, приїхали в Україну.
4:2
Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:34
Раз истории про евреев)) То у меня тоже есть интересный персонаж. В 1993 он уехал в Израиль. В 2001 году вернулся, замутил бизнес. Был оч. успешен. Накупил много недвиги. Встретил его в июле 2021 года, говорит, что недвижимость всю продал, бизнес свернул, деньги вывел. Сказал, что Украина накануне большого шухера(с) (дословно). Я не поверил, и дальше продолжал планировать свою жизнь и развивал бизнес.
Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:56
В мене тут питання >>>
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
І, до речі, повернувся з відпустки... зробивши довіреність на дружину, щоб змогла без мене підписати Основний договір купівлі квіточки, яку мають здати до кінця цього року.
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 28 лип, 2023 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:01
"Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно" ©
Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:06
Думаю, что с его капиталом, он может давно выходить на заслуженный сытый отдых. Но он всегда был активным. Сейчас он во Франции, чем занимается, я не интересовался.
Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:09
В Дніпрі попадання російської ракети в нову багатоповерхівку.
Нерухомість в умовах війни - сумнівна цінність.
Люди, їх життя - так!
Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:16
Кожен впевнений, що його квіточці нічого не загрожує. Людина до всього звикає, тому загроза ракетного обстрілу - це не аргумент для зниження хотєлок. А от девальвація гривні завжди була аргументом.
Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:21
Повернення Будулая©
Тут вже липень добігає кінця... А як там наш Віденський воїн? Вже приїхав в Україну, чи ще допиває філіжанку віденської кави в аеропорту?
Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Писав, що вже в Києві
Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:27
Рашисти попали ракетою в модний гарний сучасний комплекс. Знищено декілька квартир на верхніх поверхах.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 28 лип, 2023 21:27, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|