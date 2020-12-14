Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Тому треба чітко розуміти, коли є сенс входити на цей ринок, а коли - ні. І найближчі 2-3 роки заходити однозначно не варто. Хіба що недорогі об,єкти, ціною до 50 000, за 3/4 від нинішньої ціни.
Як я вже писав, є люди з грошима, які думають інакше. І все більше переконуюсь, що вони це всерьоз. Зараз я певен на 90% (в тому що вони саме так думають, а не просто говорять). Через два тижні буду в цьому практично певен на 100% ) more to follow
Востаннє редагувалось adeges в П'ят 28 лип, 2023 21:29, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Сегодня неожиданно звонил довоенный покупатель севена - дед, гражданин Израиля, кстати. Просит чертежи шкафов. Возвращается на малую родину А вы грите, никто не вернётся.
У мене два знайомих єврея виїхали на днях в Ізраїль. Житло своє в К. - виставили на продажу. Так що баланс негативний.
Чому зараз ?
Бо в березні 2022 активно допомогали виїзжати. Сам знаю
Зараз гарний час продавати нерухомість. Народ побачив в дибільнику( ТВ) кисельні та молочні рікі... поспішає перед жидо-масонами скупити активи, скоро триліони долларів зайдуть з заходу (але це не точно). Час розсудить хто був правий
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Востаннє редагувалось Setsib в П'ят 28 лип, 2023 21:59, всього редагувалось 2 разів.