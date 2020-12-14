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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11093110941109511096>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:27

  Frant написав:Тому треба чітко розуміти, коли є сенс входити на цей ринок, а коли - ні.
І найближчі 2-3 роки заходити однозначно не варто.
Хіба що недорогі об,єкти, ціною до 50 000, за 3/4 від нинішньої ціни. :roll:


Як я вже писав, є люди з грошима, які думають інакше. І все більше переконуюсь, що вони це всерьоз. Зараз я певен на 90% (в тому що вони саме так думають, а не просто говорять). Через два тижні буду в цьому практично певен на 100% ) more to follow
Востаннє редагувалось adeges в П'ят 28 лип, 2023 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:28

  Успіх написав:В мене тут питання >>>

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

І, до речі, повернувся з відпустки... зробивши довіреність на дружину, щоб змогла без мене підписати Основний договір купівлі квіточки, яку мають здати до кінця цього року.

До конца года? :shock: что можно всё это время делать на относительно небольшом жк? Смотрю львовские застройщики расслабились, правда непонятно почему.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:29

  Faceless написав:
Успіх написав:Тут вже липень добігає кінця... А як там наш Віденський воїн? Вже приїхав в Україну, чи ще допиває філіжанку віденської кави в аеропорту? :)
Писав, що вже в Києві

Нехай скине сюди фото - "на фоні тетріса тримає аркуш паперу з написом - Айрмакс повернувся!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:30

  Faceless написав:
Успіх написав:Тут вже липень добігає кінця... А як там наш Віденський воїн? Вже приїхав в Україну, чи ще допиває філіжанку віденської кави в аеропорту? :)
Писав, що вже в Києві


"Главное - верить"(с)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:42

Крани - крутяться, Успіха квіточка - будується!)))

  hume написав:
  Успіх написав:В мене тут питання >>>

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

І, до речі, повернувся з відпустки... зробивши довіреність на дружину, щоб змогла без мене підписати Основний договір купівлі квіточки, яку мають здати до кінця цього року.

До конца года? :shock: что можно всё это время делать на относительно небольшом жк? Смотрю львовские застройщики расслабились, правда непонятно почему.

От що заявляє забудовник моєї квіточки
https://youtube.com/shorts/1paY8YuujfM?feature=share
А це звіт за червень >>>
https://youtu.be/2vVZFmbYWAE
З 50ї секунди безпосередньо про мою чергу))
Загалом затягнули вже здачу на 1рік і 2міс
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:
  Frant написав:
  beee написав:Сегодня неожиданно звонил довоенный покупатель севена - дед, гражданин Израиля, кстати.
Просит чертежи шкафов. Возвращается на малую родину
А вы грите, никто не вернётся.

У мене два знайомих єврея виїхали на днях в Ізраїль.
Житло своє в К. - виставили на продажу.
Так що баланс негативний.

Чому зараз ?

Бо в березні 2022 активно допомогали виїзжати. Сам знаю
Зараз гарний час продавати нерухомість. Народ побачив в дибільнику( ТВ) кисельні та молочні рікі... поспішає перед жидо-масонами скупити активи, скоро триліони долларів зайдуть з заходу (але це не точно). Час розсудить хто був правий

Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk
Востаннє редагувалось Setsib в П'ят 28 лип, 2023 21:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:27

  Успіх написав:От що заявляє забудовник моєї квіточки
https://youtube.com/shorts/1paY8YuujfM?feature=share
А це звіт за червень >>>
https://youtu.be/2vVZFmbYWAE
З 50ї секунди безпосередньо про мою чергу))
Загалом затягнули вже здачу на 1рік і 2міс

Фигово главный бенефициар выглядит)) наверное постоянно об инвесторах думает.
Напомните, а разве комплекс должен был сдаваться не по очередям?
Или если строить - так одной бригадой, и пусть доллярчики подождёт))
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:В Дніпрі попадання російської ракети в нову багатоповерхівку.
Нерухомість в умовах війни - сумнівна цінність.
Люди, їх життя - так!
Дом сбу, пустой. Не злорадствуй ёпта
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:33

  Frant написав:
  reus написав:
  Frant написав:В Дніпрі попадання російської ракети в нову багатоповерхівку.
Нерухомість в умовах війни - сумнівна цінність.
Люди, їх життя - так!

Кожен впевнений, що його квіточці нічого не загрожує. Людина до всього звикає, тому загроза ракетного обстрілу - це не аргумент для зниження хотєлок. А от девальвація гривні завжди була аргументом.

Рашисти попали ракетою в модний гарний сучасний комплекс. Знищено декілька квартир на верхніх поверхах.

Забыли добавить - попали баллистикой "Искендером", не "калибром" - тонна ВВ
Дом почти целый
Там монолит наверно нашпигован арматурой с ЮМЗ или современные дома действительно боятся только ЯО
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:33

  beee написав:
Прохожий написав:это понятно
но
почему не во всю ширину душкабины?
бюджет усыхает?
Трап заложен ещё до войны.
И они бывают шириной только 500 мм
Зображення

ИМХО плохое решение
будет вода стоять
у меня геберитовский в полу пристенный в ширину кабины, достаточно незаметный уклон 1 мм и вода отлично уходит
Прохожий
 
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