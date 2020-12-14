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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:34
Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав:
Тут вже липень добігає кінця... А як там наш Віденський воїн? Вже приїхав в Україну, чи ще допиває філіжанку віденської кави в аеропорту?
Писав, що вже в Києві
Нехай скине сюди фото - "на фоні тетріса тримає аркуш паперу з написом - Айрмакс повернувся!"
Обсуждение человека без его присутствия - удел сопливых девочек. Или торгашек на рынке. Мама с папой не учили?
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beee
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:35
beee написав:
Frant написав:В Дніпрі попадання російської ракети в нову багатоповерхівку.
Нерухомість в умовах війни - сумнівна цінність.
Люди, їх життя - так!
Дом сбу, пустой. Не злорадствуй ёпта
Причём корбановский ЖК к СБУ? Там тоже конференцзал развалило
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барабашов
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:39
Прохожий написав: beee написав:
Прохожий написав:это понятно
но
почему не во всю ширину душкабины?
бюджет усыхает?
Трап заложен ещё до войны.
И они бывают шириной только 500 мм
ИМХО плохое решение
будет вода стоять
у меня геберитовский в полу пристенный в ширину кабины, достаточно незаметный уклон 1 мм и вода отлично уходит
Вода в него течёт великолепно. Был опыт использования внутрипольных tece и разных дешманских - сраная волосня, топчешься по нему.
За такие бабки он просто обязан вытягивать воду .
Посмотрим, отпишусь потом. Хотя вряд ли))
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beee
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:41
барабашов написав: Frant написав: reus написав:
[quote="5603896:Frant"]В Дніпрі попадання російської ракети в нову багатоповерхівку.
Нерухомість в умовах війни - сумнівна цінність.
Люди, їх життя - так!
Кожен впевнений, що його квіточці нічого не загрожує. Людина до всього звикає, тому загроза ракетного обстрілу - це не аргумент для зниження хотєлок. А от девальвація гривні завжди була аргументом.
Рашисти попали ракетою в модний гарний сучасний комплекс. Знищено декілька квартир на верхніх поверхах.
Забыли добавить - попали баллистикой "Искендером", не "калибром" - тонна ВВ
Дом почти целый
Там монолит наверно нашпигован арматурой с ЮМЗ или современные дома действительно боятся только ЯО[/quote]А что за арматура с ЮМЗ? Даже интересно)
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:48
Глянул по новостройкам, многие застройщики возобновили практически все проекты, где строительство было начато, но заморожено.
КГС, естественно, это исключение.
BUD dev. тоже не спешит, на Салюте ковыряются, жк Оазис заморожен.
В целом посмотрел цены на эконом проекты в непопулярных местах типа Варшавского 2, Свитлопарк, Причал8 и им подобные, старт цены метра от 42-45 кгрн. Цена метра в однокомнатных кв. Остальное выше, Парковые озера хотят уже 55 кгрн за метр. В ЖК Грейт от 40 до 60 кгрн за метр, и я догадываюсь куда выходят квартиры за 40кгрн/м.
Где-то от 1200 уе можно ограничено встрять в бетон. Чуть дороже Черновцов
Востаннє редагувалось hume
в П'ят 28 лип, 2023 23:13, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:48
beee написав:
Дом сбу, пустой. Не злорадствуй ёпта
Зруйновано два верхніх поверхи нового ЖК, який ще не був заселеним. Скоріш за все, тому й обійшлось без жертв наразі - ОВА
жк женева
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:36
hume написав:
Глянул
Где-то от 1200 уе можно ограничено встрять в бетон.
Чуть дороже Черновцов
и почему мне кажется, что как раз у Черновцов даже самое ближайшее будущее - лучше?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:39
flysoulfly написав: hume написав:
Глянул
Где-то от 1200 уе можно ограничено встрять в бетон.
Чуть дороже Черновцов
и почему мне кажется, что как раз у Черновцов даже самое ближайшее будущее - лучше?
Стабильность, контрабас разных видов. Но рисков действительно меньше
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