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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 лип, 2023 08:34
vitaliiangel написав: flysoulfly написав: hume написав:
Глянул
Где-то от 1200 уе можно ограничено встрять в бетон.
Чуть дороже Черновцов
и почему мне кажется, что как раз у Черновцов даже самое ближайшее будущее - лучше?
смешно. нью васюки. перспектива любого города тесно взаимосвязана С РАБОТОЙ (то есть источниками дохода для его жителей). Попробуйте найти в Черновцах работу. Если бы она там была, население Черновцов было бы не меньше Мариуполя или Кр.Рога. Цены на аренду в Черновцах обусловлены малым предложением, а не его перспективами.
Дистанційно можна працювати в Чернівцях.
Це краще, ніж Ірпінь
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