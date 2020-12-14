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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11094110951109611097
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 08:34

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:
  hume написав:Глянул

Где-то от 1200 уе можно ограничено встрять в бетон.
Чуть дороже Черновцов
и почему мне кажется, что как раз у Черновцов даже самое ближайшее будущее - лучше?

смешно. нью васюки. перспектива любого города тесно взаимосвязана С РАБОТОЙ (то есть источниками дохода для его жителей). Попробуйте найти в Черновцах работу. Если бы она там была, население Черновцов было бы не меньше Мариуполя или Кр.Рога. Цены на аренду в Черновцах обусловлены малым предложением, а не его перспективами.

Дистанційно можна працювати в Чернівцях.
Це краще, ніж Ірпінь
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