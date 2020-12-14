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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11095110961109711098>
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 08:34

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:
  hume написав:Глянул

Где-то от 1200 уе можно ограничено встрять в бетон.
Чуть дороже Черновцов
и почему мне кажется, что как раз у Черновцов даже самое ближайшее будущее - лучше?

смешно. нью васюки. перспектива любого города тесно взаимосвязана С РАБОТОЙ (то есть источниками дохода для его жителей). Попробуйте найти в Черновцах работу. Если бы она там была, население Черновцов было бы не меньше Мариуполя или Кр.Рога. Цены на аренду в Черновцах обусловлены малым предложением, а не его перспективами.

Дистанційно можна працювати в Чернівцях.
Це краще, ніж Ірпінь
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 09:06

  Frant написав:
  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:смешно. нью васюки. перспектива любого города тесно взаимосвязана С РАБОТОЙ (то есть источниками дохода для его жителей). Попробуйте найти в Черновцах работу. Если бы она там была, население Черновцов было бы не меньше Мариуполя или Кр.Рога. Цены на аренду в Черновцах обусловлены малым предложением, а не его перспективами.

Дистанційно можна працювати в Чернівцях.
Це краще, ніж Ірпінь

Скільки на Україну тих, хто може працювати дистанційно?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 09:13

  Frant написав:Це краще, ніж Ірпінь
своей завистью выбешиваешь. Рядом с Ирпенем вся киевская инфраструктра. а рядом с Черновцами что, базар Калина? Это отшиб на краю цивилизации. С таким же успехом можно жить на говерле и работать удалённо.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 29 лип, 2023 09:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 09:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  Frant написав:Це краще, ніж Ірпінь
своей завистью выбешиваешь. Рядом с Ирпенем вся киевская инфраструктра. а рядом с Черновцами что? Это отшиб на краю цивилизации. С таким же успехом можно жить на говерле.
Чернівці - обл центр, притому надзвичайно гарний, який ще відшиб цивілізації. Інфраструктура там власна є.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 09:18

  Faceless написав:Чернівці - обл центр, притому надзвичайно гарний, який ще відшиб цивілізації. Інфраструктура там власна є.
переедьте, отпишитесь) туризм не равно эмиграция. Инфраструктура есть и в Кр.Роге.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 29 лип, 2023 09:19, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 09:18

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Це краще, ніж Ірпінь
своей завистью выбешиваешь. Рядом с Ирпенем вся киевская инфраструктра. а рядом с Черновцами что? Это отшиб на краю цивилизации. С таким же успехом можно жить на говерле.

Рядом с Черновцами Евросоюз, а не Белорашка с педерацией.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 09:21

  Bolt написав:Рядом с Черновцами Евросоюз,
тогда может сразу в Евросоюз, а не вокруг да около. Румынский язык знаете? Это не Польша где всё понятно. Львов на границе с ЕС с 2004 года. Там уже рай должен быть, по вашей логике.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 09:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Был я в Черновцах. Видимо это местные черновчане сидят здесь на киевской ветке и катают, как у них там хорошо
beee
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 09:26

  beee написав:Был я в Черновцах. Видимо это местные черновчане сидят здесь на киевской ветке и катают, как у них там хорошо

я там был раз 40 (по работе). в центре ещё жизнь шевелится, а за пределами центра очень уныло.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 09:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:]
Прохожий написав:
  beee написав:Трап заложен ещё до войны.
И они бывают шириной только 500 мм
Зображення
ИМХО плохое решение
будет вода стоять
у меня геберитовский в полу пристенный в ширину кабины, достаточно незаметный уклон 1 мм и вода отлично уходит
Вода в него течёт великолепно. Был опыт использования внутрипольных tece и разных дешманских - сраная волосня, топчешься по нему.
За такие бабки он просто обязан вытягивать воду .
Посмотрим, отпишусь потом. Хотя вряд ли))


Понятно, это ремонт своей.
Повторю тогда вопрос - для перепродажи гидроизоляцию делаете или нуенах?
Есессно
Моему номеру телефона 15 лет, западло возвращается. Да и что такого сложного в гидроизоляции, хз
beee
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