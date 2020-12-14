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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 лип, 2023 08:34
vitaliiangel написав: flysoulfly написав: hume написав:
Глянул
Где-то от 1200 уе можно ограничено встрять в бетон.
Чуть дороже Черновцов
и почему мне кажется, что как раз у Черновцов даже самое ближайшее будущее - лучше?
смешно. нью васюки. перспектива любого города тесно взаимосвязана С РАБОТОЙ (то есть источниками дохода для его жителей). Попробуйте найти в Черновцах работу. Если бы она там была, население Черновцов было бы не меньше Мариуполя или Кр.Рога. Цены на аренду в Черновцах обусловлены малым предложением, а не его перспективами.
Дистанційно можна працювати в Чернівцях.
Це краще, ніж Ірпінь
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Додано: Суб 29 лип, 2023 09:06
Frant написав: vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
смешно. нью васюки. перспектива любого города тесно взаимосвязана С РАБОТОЙ (то есть источниками дохода для его жителей). Попробуйте найти в Черновцах работу. Если бы она там была, население Черновцов было бы не меньше Мариуполя или Кр.Рога. Цены на аренду в Черновцах обусловлены малым предложением, а не его перспективами.
Дистанційно можна працювати в Чернівцях.
Це краще, ніж Ірпінь
Скільки на Україну тих, хто може працювати дистанційно?!
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Додано: Суб 29 лип, 2023 09:13
Frant написав:
Це краще, ніж Ірпінь
своей завистью выбешиваешь. Рядом с Ирпенем вся киевская инфраструктра. а рядом с Черновцами что, базар Калина? Это отшиб на краю цивилизации. С таким же успехом можно жить на говерле и работать удалённо.
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в Суб 29 лип, 2023 09:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 09:17
vitaliiangel написав: Frant написав:
Це краще, ніж Ірпінь
своей завистью выбешиваешь. Рядом с Ирпенем вся киевская инфраструктра. а рядом с Черновцами что? Это отшиб на краю цивилизации. С таким же успехом можно жить на говерле.
Чернівці - обл центр, притому надзвичайно гарний, який ще відшиб цивілізації. Інфраструктура там власна є.
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Faceless
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Додано: Суб 29 лип, 2023 09:18
Faceless написав:
Чернівці - обл центр, притому надзвичайно гарний, який ще відшиб цивілізації. Інфраструктура там власна є.
переедьте, отпишитесь) туризм не равно эмиграция. Инфраструктура есть и в Кр.Роге.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 29 лип, 2023 09:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 09:18
vitaliiangel написав: Frant написав:
Це краще, ніж Ірпінь
своей завистью выбешиваешь. Рядом с Ирпенем вся киевская инфраструктра. а рядом с Черновцами что? Это отшиб на краю цивилизации. С таким же успехом можно жить на говерле.
Рядом с Черновцами Евросоюз, а не Белорашка с педерацией.
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Bolt
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Додано: Суб 29 лип, 2023 09:21
Bolt написав:
Рядом с Черновцами Евросоюз,
тогда может сразу в Евросоюз, а не вокруг да около. Румынский язык знаете? Это не Польша где всё понятно. Львов на границе с ЕС с 2004 года. Там уже рай должен быть, по вашей логике.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 09:24
Был я в Черновцах. Видимо это местные черновчане сидят здесь на киевской ветке и катают, как у них там хорошо
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beee
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Додано: Суб 29 лип, 2023 09:26
beee написав:
Был я в Черновцах. Видимо это местные черновчане сидят здесь на киевской ветке и катают, как у них там хорошо
я там был раз 40 (по работе). в центре ещё жизнь шевелится, а за пределами центра очень уныло.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 09:27
rjkz написав:
]
Прохожий написав: beee написав:
Трап заложен ещё до войны.
И они бывают шириной только 500 мм
ИМХО плохое решение
будет вода стоять
у меня геберитовский в полу пристенный в ширину кабины, достаточно незаметный уклон 1 мм и вода отлично уходит
Вода в него течёт великолепно. Был опыт использования внутрипольных tece и разных дешманских - сраная волосня, топчешься по нему.
За такие бабки он просто обязан вытягивать воду .Посмотрим, отпишусь потом.
Хотя вряд ли))
Понятно, это ремонт своей.
Повторю тогда вопрос - для перепродажи гидроизоляцию делаете или нуенах?
Есессно
Моему номеру телефона 15 лет, западло возвращается. Да и что такого сложного в гидроизоляции, хз
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beee
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