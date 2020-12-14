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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 лип, 2023 10:31
Bolt написав: Frant написав: vitaliiangel написав:
смешно. нью васюки. перспектива любого города тесно взаимосвязана С РАБОТОЙ (то есть источниками дохода для его жителей).
Дистанційно можна працювати в Чернівцях.
Це краще, ніж Ірпінь
Скільки на Україну тих, хто може працювати дистанційно?!
Тут пишуть, що половина тих, хто купляє новобуди.
Правда, неясно, чому вранці і увечері на Ірпінь і з Ірпеня дикі пробки на Академмістечку.
Я думаю, що дистанційно працює 3-5% населення, не більше.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:34
Faceless написав: vitaliiangel написав: Frant написав:
Це краще, ніж Ірпінь
своей завистью выбешиваешь. Рядом с Ирпенем вся киевская инфраструктра. а рядом с Черновцами что? Это отшиб на краю цивилизации. С таким же успехом можно жить на говерле.
Чернівці - обл центр, притому надзвичайно гарний, який ще відшиб цивілізації. Інфраструктура там власна є.
Вітальєн там ніколи не була.
Тому й пише відверту дічь.
В Чернівцях є гарні нові райони, з сучасними новобудами.
Є старий історичний центр.
Ватніків і ватниць там не люблять - це для Вітальєна.
Ірпінь за всіма показниками цінами житла - це райцентр.
Чернівці - облцентр. Зрозумі-ла?
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:36
vitaliiangel написав: Bolt написав:
Рядом с Черновцами Евросоюз,
тогда может сразу в Евросоюз, а не вокруг да около. Румынский язык знаете? Это не Польша где всё понятно. Львов на границе с ЕС с 2004 года. Там уже рай должен быть, по вашей логике.
Румыны не такие гоноровые как поляки.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:53
Bolt написав: vitaliiangel написав: Bolt написав:
Рядом с Черновцами Евросоюз,
тогда может сразу в Евросоюз, а не вокруг да около. Румынский язык знаете? Это не Польша где всё понятно. Львов на границе с ЕС с 2004 года. Там уже рай должен быть, по вашей логике.
Румыны не такие гоноровые как поляки.
и в ЕС не всё хорошо, поляки с удовольствием работают у немцев.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 11:23
Альпинисты на месте.
В моём доме стекла поменяли. И всё
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