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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11095110961109711098
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:31

  Bolt написав:
  Frant написав:
  vitaliiangel написав:смешно. нью васюки. перспектива любого города тесно взаимосвязана С РАБОТОЙ (то есть источниками дохода для его жителей).
Дистанційно можна працювати в Чернівцях.
Це краще, ніж Ірпінь

Скільки на Україну тих, хто може працювати дистанційно?!


Тут пишуть, що половина тих, хто купляє новобуди.
Правда, неясно, чому вранці і увечері на Ірпінь і з Ірпеня дикі пробки на Академмістечку.

Я думаю, що дистанційно працює 3-5% населення, не більше.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:34

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  Frant написав:Це краще, ніж Ірпінь
своей завистью выбешиваешь. Рядом с Ирпенем вся киевская инфраструктра. а рядом с Черновцами что? Это отшиб на краю цивилизации. С таким же успехом можно жить на говерле.
Чернівці - обл центр, притому надзвичайно гарний, який ще відшиб цивілізації. Інфраструктура там власна є.

Вітальєн там ніколи не була.
Тому й пише відверту дічь.

В Чернівцях є гарні нові райони, з сучасними новобудами.
Є старий історичний центр.
Ватніків і ватниць там не люблять - це для Вітальєна.
Ірпінь за всіма показниками цінами житла - це райцентр.
Чернівці - облцентр. Зрозумі-ла?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:36

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Рядом с Черновцами Евросоюз,
тогда может сразу в Евросоюз, а не вокруг да около. Румынский язык знаете? Это не Польша где всё понятно. Львов на границе с ЕС с 2004 года. Там уже рай должен быть, по вашей логике.

Румыны не такие гоноровые как поляки.
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:53

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Рядом с Черновцами Евросоюз,
тогда может сразу в Евросоюз, а не вокруг да около. Румынский язык знаете? Это не Польша где всё понятно. Львов на границе с ЕС с 2004 года. Там уже рай должен быть, по вашей логике.

Румыны не такие гоноровые как поляки.

и в ЕС не всё хорошо, поляки с удовольствием работают у немцев.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Альпинисты на месте.
В моём доме стекла поменяли. И всё Зображення
beee
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