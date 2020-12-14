RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11095110961109711098
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:31

  Bolt написав:
  Frant написав:
  vitaliiangel написав:смешно. нью васюки. перспектива любого города тесно взаимосвязана С РАБОТОЙ (то есть источниками дохода для его жителей).
Дистанційно можна працювати в Чернівцях.
Це краще, ніж Ірпінь

Скільки на Україну тих, хто може працювати дистанційно?!


Тут пишуть, що половина тих, хто купляє новобуди.
Правда, неясно, чому вранці і увечері на Ірпінь і з Ірпеня дикі пробки на Академмістечку.

Я думаю, що дистанційно працює 3-5% населення, не більше.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23299
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1562 раз.
Подякували: 2478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:34

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  Frant написав:Це краще, ніж Ірпінь
своей завистью выбешиваешь. Рядом с Ирпенем вся киевская инфраструктра. а рядом с Черновцами что? Это отшиб на краю цивилизации. С таким же успехом можно жить на говерле.
Чернівці - обл центр, притому надзвичайно гарний, який ще відшиб цивілізації. Інфраструктура там власна є.

Вітальєн там ніколи не була.
Тому й пише відверту дічь.

В Чернівцях є гарні нові райони, з сучасними новобудами.
Є старий історичний центр.
Ватніків і ватниць там не люблять - це для Вітальєна.
Ірпінь за всіма показниками цінами житла - це райцентр.
Чернівці - облцентр. Зрозумі-ла?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23299
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1562 раз.
Подякували: 2478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:36

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Рядом с Черновцами Евросоюз,
тогда может сразу в Евросоюз, а не вокруг да около. Румынский язык знаете? Это не Польша где всё понятно. Львов на границе с ЕС с 2004 года. Там уже рай должен быть, по вашей логике.

Румыны не такие гоноровые как поляки.
Bolt
 
Повідомлень: 2121
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:53

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Рядом с Черновцами Евросоюз,
тогда может сразу в Евросоюз, а не вокруг да около. Румынский язык знаете? Это не Польша где всё понятно. Львов на границе с ЕС с 2004 года. Там уже рай должен быть, по вашей логике.

Румыны не такие гоноровые как поляки.

и в ЕС не всё хорошо, поляки с удовольствием работают у немцев.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18523
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2174 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Альпинисты на месте.
В моём доме стекла поменяли. И всё Зображення
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 806
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Альпинисты на месте.
В моём доме стекла поменяли. И всё Зображення
По ремонту фасада вопрос еще не решен. Там тендер на выбор оценщика, а потом тендер на сами работы.
Эти думаю просто мусор убирают чтобы на голову не падал
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 366
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:47

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:Румыны не такие гоноровые как поляки.

и в ЕС не всё хорошо, поляки с удовольствием работают у немцев.

А немцы разве не в ЕС?! 🤔😎
Bolt
 
Повідомлень: 2121
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 13:26

  5396669 написав:
beee написав:Альпинисты на месте.
В моём доме стекла поменяли. И всё Зображення
По ремонту фасада вопрос еще не решен. Там тендер на выбор оценщика, а потом тендер на сами работы.
Эти думаю просто мусор убирают чтобы на голову не падал

Так куча домов с прошлого года стоят с разного рода повреждениями, по которым вопрос не решен до сих пор.
Rack
 
Повідомлень: 381
З нами з: 29.01.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 13:27

  Bolt написав:А немцы разве не в ЕС?!
а чего тогда поляки к ним едут? если ЕС = рай, значит Польша тоже рай?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18523
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2174 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11095110961109711098
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2392, 2393, 2394
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23937 16188843
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 лип, 2023 11:48
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5309228
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5797
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.