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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11096110971109811099>
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:34

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  Frant написав:Це краще, ніж Ірпінь
своей завистью выбешиваешь. Рядом с Ирпенем вся киевская инфраструктра. а рядом с Черновцами что? Это отшиб на краю цивилизации. С таким же успехом можно жить на говерле.
Чернівці - обл центр, притому надзвичайно гарний, який ще відшиб цивілізації. Інфраструктура там власна є.

Вітальєн там ніколи не була.
Тому й пише відверту дічь.

В Чернівцях є гарні нові райони, з сучасними новобудами.
Є старий історичний центр.
Ватніків і ватниць там не люблять - це для Вітальєна.
Ірпінь за всіма показниками цінами житла - це райцентр.
Чернівці - облцентр. Зрозумі-ла?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:36

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Рядом с Черновцами Евросоюз,
тогда может сразу в Евросоюз, а не вокруг да около. Румынский язык знаете? Это не Польша где всё понятно. Львов на границе с ЕС с 2004 года. Там уже рай должен быть, по вашей логике.

Румыны не такие гоноровые как поляки.
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:53

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Рядом с Черновцами Евросоюз,
тогда может сразу в Евросоюз, а не вокруг да около. Румынский язык знаете? Это не Польша где всё понятно. Львов на границе с ЕС с 2004 года. Там уже рай должен быть, по вашей логике.

Румыны не такие гоноровые как поляки.

и в ЕС не всё хорошо, поляки с удовольствием работают у немцев.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Альпинисты на месте.
В моём доме стекла поменяли. И всё Зображення
beee
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Альпинисты на месте.
В моём доме стекла поменяли. И всё Зображення
По ремонту фасада вопрос еще не решен. Там тендер на выбор оценщика, а потом тендер на сами работы.
Эти думаю просто мусор убирают чтобы на голову не падал
5396669
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:47

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:Румыны не такие гоноровые как поляки.

и в ЕС не всё хорошо, поляки с удовольствием работают у немцев.

А немцы разве не в ЕС?! 🤔😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 13:26

  5396669 написав:
beee написав:Альпинисты на месте.
В моём доме стекла поменяли. И всё Зображення
По ремонту фасада вопрос еще не решен. Там тендер на выбор оценщика, а потом тендер на сами работы.
Эти думаю просто мусор убирают чтобы на голову не падал

Так куча домов с прошлого года стоят с разного рода повреждениями, по которым вопрос не решен до сих пор.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 13:27

  Bolt написав:А немцы разве не в ЕС?!
а чего тогда поляки к ним едут? если ЕС = рай, значит Польша тоже рай?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 13:44

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:А немцы разве не в ЕС?!
а чего тогда поляки к ним едут? если ЕС = рай, значит Польша тоже рай?

Просто вы все ЕС обобщаете. Тем же Ьолгарам до поляков далеко.
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 13:50

  Rack написав:
  5396669 написав:
beee написав:Альпинисты на месте.
В моём доме стекла поменяли. И всё Зображення
По ремонту фасада вопрос еще не решен. Там тендер на выбор оценщика, а потом тендер на сами работы.
Эти думаю просто мусор убирают чтобы на голову не падал

Так куча домов с прошлого года стоят с разного рода повреждениями, по которым вопрос не решен до сих пор.

вчера был в Ирпене по делам, огромное количество поврежденных домов.
Как будто боевые действия до сих пор там ведуться, людям которые все еще хотят что-то купить было бы хорошо проехаться посмотреть чем все это может закончиться
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